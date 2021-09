Zverev: "Djokovic è il migliore di tutti"

Alexander Zverev ha commentato così il suo ko contro Novak Djokovic in semifinale agli Us Open: “È stata una grande battaglia. Sono un po’ deluso dall’inizio del quinto set, ma a parte questo, è stata davvero una bella partita. Penso che entrambi abbiamo messo tutto sul campo. Il secondo break pausa è stato anche sfortunato, ma è il numero 1 al mondo per un motivo e lo ha dimostrato stasera“.

“Esce il miglior tennis quando ne hai bisogno – ha continuato il tedesco -. Abbiamo giocato 53 colpi e l’unico modo per me di vincere quello scambio era colpire un vincente di diritto. Questo dice tutto ed era anche un set point”.

Elogi sperticati al serbo: “C’è un motivo se ha vinto 20 tornei del Grande Slam. C’è un motivo se ha trascorso la maggior parte delle settimane al numero 1 del mondo. Ci sono molte ragioni per questo. Penso che mentalmente sia il miglior giocatore che abbia mai giocato. Mentalmente nei momenti più importanti preferirei giocare contro tutti tranne che lui”.

