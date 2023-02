12 ore di Bathurst: Valentino Rossi ottavo in qualifica

Buon risultato per l'ex campione di MotoGp in coppia con Maxime Martin sulla Bmx 46 del Team Wrt

04-02-2023 15:12

Buon tempo e buon risultato per Valentino Rossi, in coppia con Maxime Martin, nelle qualifiche della 12 ore di Bathurst, una delle gare più difficili per il calendario delle quattro ruote. Il Dottore ha fatto segnare 2.03.5083 sulla Bmx 46 del Team Wrt. La pole position, con il tempo record di 2.00.8819, è stata conquistata da Maro Engel, sulla Mercedes Amg 999 del team GruppeM.

La 12 ore di Bathurst partirà alle 19:45 di oggi, ora italiana, quando nel Nuovo Gallese del Sud, in Australia, saranno le 5:45 di domenica.