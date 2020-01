Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Nonostante il botta e risposta con la società e la pressione sul mercato da parte dell'Inter, Arturo Vidal è stato ancora decisivo per il Barcellona, anche se il suo gol del momentaneo 2 - 1 non è bastato a regalare il derby ai blaugrana, raggiunti nel finale dalla rete del cinese Wu Lei. Per l'Inter la prestazione di Vidal rappresenta un grattacapo in più in quella che è una delle più tormentate trattative degli ultimi mesi : la società nerazzurra, però.

Il Napoli prepara il cosiddetto Piano B per rinforzare l'attacco nel mercato invernale : la trattativa con l'Inter per portare in Campania Matteo Politano in cambio di Fernando Llorente è ancora in fase di stallo, e stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera la società partenopea ha iniziato a sondare il terreno per riportare Yannick Ferreira Carrasco in Europa, dopo quasi due anni trascorsi nel campionato cinese.

Il Benevento Calcio comunica che l'atleta Luca Antei, sarà sottoposto, in data 17 gennaio 2020, ad operazione di ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso la clinica Hocrum di Innsbruck diretta dal Prof Christian Fink. Con questo breve comunicato il club sannita ha ufficializzato i lunghissimi tempi di recupero del difensore 27enne, infortunatosi nella partita giocata dalle ‘ Streghe contro l'Ascoli.

Stefano Sem, ha raccontato nel corso di un'intervista a 'Radio Sportiva 'un retroscena sulla trattativa che ha portato il calciatore svedese alla Juventus in cambio di 44 milioni di euro che andranno nelle casse dell'Atalanta, precedente proprietaria del cartellino. Sul contemporaneo interessamento dell'Inter, Sem si è schermito : Il nome dell'Inter lo fate voi, preferisco non parlare di altre squadre.

La difesa è stato il reparto più bersagliato dagli infortuni in casa Cagliari nella prima parte della stagione, ma il ds Carli è pronto a regalare a Rolando Maran rinforzi anche in attacco durante la finestra invernale di trattative al fine di restare in corsa per un posto in Europa.

L ’ avventura al Torino di Simone Zaza sembra destinata a finire presto. Colpaccio del mercato estivo 2018, quando il presidente Cairo sborsò oltre 15 milioni al Valencia per assicurarsi l ’ attaccante ex Sassuolo e Juventus, Zaza non ha sfondato in granata, complice le difficoltà nella coesistenza con Belotti e qualche infortunio. Zaza può però tornare a vestire la maglia bianconera, che lo ha già visto brillante protagonista ad Ascoli.

Società e tecnico non vorrebbero privarsi di due punti fermi , ma qualora la cessione di Petagna diventasse inevitabile le idee per il ruolo di centravanti sono molteplici , in un reparto già destinato a perdere Gabriele Moncini , diretto ad un prestito in Serie B Il sogno risponde al nome di Simone Zaza , ma la pista sembra proibitiva per i costi elevati.

Sembra quindi sfumare lo scambio con Emre Can, del quale si era parlato sul finire del 2019 e che avrebbe accontentato tutti : il ds del Psg Leonardo, da tempo ammiratore del tedesco, lo stesso ex Liverpool, deluso per il sottutilizzo da parte di Sarri, e il tecnico della Juventus che avrebbe potuto contare su un ’ alternativa di ruolo a Miralem Pjanic.

L ’ inizio del 2020 è coinciso con il quinto esonero della stagione, quello di Massimo Oddo dalla panchina del Perugia. Per Oddo , che paga la flessione nel rendimento dopo un inizio promettente , si tratta del terzo esonero in carriera , dopo quelli di Pescara e Udine cui aggiungere le dimissioni dalla panchina del Crotone presentate sul finire del mese di dicembre 2018.

Sfumato Dejan Kulusevski, i dirigenti dell ’ Inter sono al lavoro per individuare, seguendo le direttive di Antonio Conte, i rinforzi giusti per rinforzare la rosa a gennaio. Le complicazioni però non mancano sul fronte dei primi due obiettivi, così ecco spuntare una terza ipotesi legata ad un giocatore che già milita in Serie A, l ’ uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez.

Dopo l ’ impresa pre-natalizia contro il Torino la Spal riprende la marcia in campionato ospitando il Verona in quella che mister Semplici ha definito una sfida per la salvezza potenziale. Semplici ha poi glissato sulle voci sul possibile passaggio di Jasmin Kurtic al Parma : Il giocatore è a disposizione, in settimana si è allenato con impegno.

Lo svedese di proprietà dell ’ Atalanta, ma in prestito al Parma, sembrava destinato all ’ Inter, ma alla fine l ’ ha spuntata la Juventus, forte di un ’ offerta più alta ai bergamaschi e della disponibilità a lasciare il giocatore in prestito in Emilia fino al termine della stagione. La Juve può darmi quello che vuole, Kulusevski è un giocatore del Parma e sul rendimento di Dejan non abbiamo dubbi perché è un tesserato e un professionista serio.

Il trio Boban-Maldini-Massara ha infatti accelerato anche per quello che sarà il secondo acquisto del mercato invernale dei rossoneri, il difensore del Barcellona Jean-Clair Todibo. Todibo non vorrebbe infatti lasciare il Barcellona a titolo definitivo, non essendo ancora riuscito ad affermarsi e deve convincersi sulla bontà della possibilità offerta dal Milan, dove però l ’ ex Tolosa dovrà conquistarsi il posto da titolare scalzando Musacchio al fianco di capitan Romagnoli.

La situazione di Paul Pogba al Manchester United è delicata : il club, che non è soddisfatto del rendimento e dell'impegno del giocatore. Paul ha bisogno di un club e di una squadra come la Juventus in cui ha giocato. Pogba è un nostro giocatore e gli agenti sono assunti dai calciatori.

Per risollevarsi dall'ottavo posto in classifica e tentare l'impresa con il Barcellona in Champoions League, il Napoli ha bisogno di un aiuto dal mercato. In attesa di novità sul fronte Vertonghen, continua la trattativa per Stanislav Lobotka. La distanza tra domanda e offerta si è notevolmente ridotta : ci sarebbero infatti solamente 3 milioni di euro di differenza da appianare con la proposta del Napoli che è salita a 17 milioni più 3 di bonus.

Uno dei giocatori che con osngi probabilità saluterà il Milan a breve è Ricardo Rodriguez. Il terzino è chiuso da Theo Hernandez e per non perdere la nazionale ha deciso di cambiare aria. Su di lui c'è il Psv che, secondo diverse indiscrezioni.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il Genoa avrebbe offerto alla Fiorentina il cartellino di Andrea Pinamonti. L'attaccante è destinato ad avere poco spazio con l'arrivo di Destro e i viola sono alla ricerca proprio di un attaccante.

La lunga trattativa Vidal - Inter sembra esser giunta al capitolo finale dato che, secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus potrebbe riabbracciare Antonio Conte già a metà gennaio. Vidal si sta allenando bene, come fa sempre. Sinceramente non vedo alcun problema.

Per una questione di numeri, il Cagliari sta lavorando sul fronte uscite. Uno dei primi indiziati a salutare i compagni è Alessandro Deiola. Nelle ultime ore, è da registrare l'inserimento del Lecce : la squadra di Liverani ha intenzione di rinforzare proprio il centrocampo e Deiola piace molto.

Smaltita l'euforia per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Milan vogliono conoscere il futuro di Piatek, che fino ad ora ha deluso le aspettative. In una recente intervista a Sky Sport Piatek aveva provato a dare una spiegazione al suo scarso rendimento : Forse ho fatto delle cose sbagliate durante il precampionato. Questo è il vero Piatek e voglio continuare così.

Cosa è successo ieri venerdì 3 gennaio 2020

Virgilio Sport - 04-01-2020 | 23:43