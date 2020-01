Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Robin Gosens è certamente uno degli uomini di copertina dell'Atalanta che sta strabiliando in serie A e in Europa. Tanto da essere stato accostato nel corso delle ultime settimane alla Juventus, all'Inter e anche al Chelsea. Sono contentissimo, la dirigenza mi ha mandato un segnale forte.

Tra i giocatori in uscita nel Torino nel corso del mese di gennaio spunta Iago Falque, a lungo bloccato da noie fisiche ma che sembra nel frattempo finito ai margini del progetto tecnico di Walter Mazzarri.

L'Inter ha fretta di muovere i tasselli utili per smuovere il proprio mercato in entrata, assecondando le precise richieste di Antonio Conte in vista di questo mese di gennaio. L'attaccante brasiliano classe 1996 è arrivato all'Inter nell'estate del 2016, presentato come il grande acquisto per quella sessione di mercato. l'Inter ha deciso di non scaricarlo tentandone un rilancio dopo l'altro tramite svariate cessioni in prestito.

La Spal fanalino di coda della serie A va a pescare in cadetteria per cercare di conservare la categoria. Il Corriere del Veneto riferisce di un importante tentativo con il Venezia per Matteo Aramu, decisivo a oggi per le sorti dei lagunari con quattro gol e altrettanti assist in sedici presenze. Aramu, sulla carta è considerato incedibiile, Ma da Ferrara non molleranno facilmente.

Il Pisa ragiona su due alternative per la difesa. In ballottaggio con Andreolli, ci sarebbe Federico Ceccherini. Ceccherini, ha trovato pochissimo spazio alla Fiorentina e non sembra che l ’ approdo di Iachini sulla panchina viola possa portare a un incremento del suo minutaggio.

Le strade di Jasmin Kurtic e della Spal si separano : il centrocampista andrà a rinforzare il reparto nevralgico del Parma. Manca solo l ’ ufficializzazione del passaggio dello sloveno dagli estensi ai ducali.

Non si placano le indiscrezioni che accostano Mauro Icardi alla Juventus : l'argentino in estate è stato a un passo dal vestire la maglia dei campioni d'Italia ma alla fine si è trasferito al Paris Saint Germain. L'intenzione della moglie-agente Wanda Nara sembra però esser quella di riportarlo in Italia. L'approdo alla Juventus, dipenderà dal futuro di Gonzalo Higuain che accetterebbe di lasciare Torino solo per chiudere la carriera al River Plate.

Il futuro di Ever Banega resta ancora tutto da scrivere : nelle scorse settimane l'ex interista è stato accostato con insistenza alla Fiorentina ma potrebbe anche continuare la sua carriera negli Emirati Arabi. In attesa che si definisca il futuro dell'argentino, la Fiorentina continua a lavorare all'attacco : in cima alla lista dei desideri c'è Patrick Cutrone che potrebbe tornare in Italia già in questa finestra di mercato.

In questa finestra di mercato il Napoli si sta muovendo per rimediare alla posizione in classifica. Per rinforzare l'attacco l'aiuto potrebbe arrivare dall'Inter. Per la mediana è a un passo dal vestire la maglia del Napoli Stanislav Lobotka : tra la domanda del Celta Vigo e l'offerta di De Laurentiis ballano appena due milioni di euro.

Dopo la sonora sconfitta per 4 - 0 subita dalla Juventus, il Cagliari ha deciso di intervenire sul mercato per ingaggiare un difensore. Al momento i nomi caldi sono due : Tonelli e Juan Jesus. Il primo, ai margini del progetto di Gennaro Gattuso.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Aleksandar Kolarov per il rinnovo del contratto. La nota : AS Roma è lieta di annunciare che Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2021. Kolarov è arrivato alla Roma nell ’ estate del 2017 e finora ha collezionato 113 presenze.

Appaiate in testa alla classifica, Inter e Juventus sono gemelle anche per numerose questioni legate al mercato. Si tratta di Matthijs De Ligt e di Diego Godin. Maurizio Sarri ha provato a spegnere i riflettori in merito all ’ olandese lasciato in panchina nelle ultime quattro partite ufficiali e lo stesso ha provato a fare Antonio Conte dopo la vittoria sul Napoli, gara che ha visto Godin escluso per la terza colta consecutiva dopo le panchine contro Fiorentina e Genoa.

Se Patrick Cutrone si avvicina alla Fiorentina, Matteo Politano si allontana. E non di poco. L'esterno dell'Inter, secondo Tuttosport vestirà la maglia del Napoli e il trasferimento alla corte di Gattuso avverrà nell'ambito dello scambio con Fernando Llorente.

Ricardo Rodriguez è a un passo dall'addio al Milan : secondo quanto riferisce il quotidiano turco Fanatik un emissario del Fenerbache è a Milano per chiudere l'affare. Chiuso da Theo Hernandez e poco lucido quando è stato chiamato in causa, Rodriguez ha deciso di salutare i compagni per non perdere il posto nella nazionale svizzera.

Una delle figure più importanti nella carriera di Patrick Cutrone è sicuramente Filippo Galli, che lo conosce da quasi dieci anni. Ai microfoni di Firenzeviola.it l'ex difensore rossonero ha parlato proprio dell'attaccante : C'è poco da dire, Patrick è un giocatore che dentro di sé ha ancora il fuoco vivo. Sul suo possibile approdo alla corte di Iachini : Beppe spinge molto sugli aspetti caratteriali e sulla cattiveria agonistica in particolare : Patrick in questo non potrebbe che far bene.

La terza sconfitta conecutiva ha fatto scattare l'allarme in casa del Lecce, ormai a un passo dall'essere risucchiato in zona retrocessione. Il rendimento casalingo sta condizionando la squadra di Liverani, così il tecnico giallorosso ha espresso a chiare lettere il proprio pensiero in chiave mercato al termine della gara persa contro l'Udinese.

Il ricordo di Mauro Icardi è quindi sbiadito presso tifosi e dirigenza, anche se il futuro dell ’ argentino ceduto in prestito al Psg potrebbe tornare a preoccupare molto presto tutto l ’ ambiente interista, con ad aleggiare sullo sfondo lo spettro di un ritorno di fiamma della Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il riscatto di Icardi da parte dei francesi è in dubbio. Tale volontà sarebbe quella di tornare in Italia per motivi famigliari, legati alla moglie-agente Wanda Nara.

La lunga sosta del campionato di Serie B, ha rallentato anche l'attività delle società nei primi giorni di una sessione di mercato molto lunga e che come sempre si animerà nelle battute conclusive. Si punta a due giocatori, un centravanti e un centrocampista offensivo.

Inter e Juventus sono pronte per la volata per il titolo di campione d ’ inverno e per un girone di ritorno testa a testa per la lotta per lo scudetto, ma le due grandi rivali del calcio italiano sono in concorrenza anche sul mercato.

Se il Parma è riuscito a far valere la propria volontà sul futuro di Dejan Kulusevski pur non essendo proprietario del cartellino del giocatore, a maggior ragione la società emiliana ha le idee chiarissime sulla situazione di Matteo Darmian. Il Parma non cede anche se ai nerazzurri non dispiacerebbe anticipare i tempi, scenario che l'ad dell'Inter Marotta potrebbe provare a forzare in caso di partenza da Milano di un difensore durante il mercato di gennaio.

Il futuro di Emre Can continua a tenere banco in casa bianconera. Sarri potrebbe anche provare a recuperarlo, dandogli più spazio e responsabilità. Il PSG sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, anche investendo una cifra importante per convincerlo.

Il primo, obiettivo dell'Inter per rinforzare la rosa di Antonio Conte è Arturo Vidal. Antonio Conte è conscio del fatto che avere il 32enne blaugrana farebbe decisamente comodo per proseguire la corsa allo Scudetto. L'Inter punta a chiudere la trattativa nel minor tempo possibile, così da permettere ad Antonio Conte di inserire Arturo Vidal nei meccanismi nerazzurri nel minor tempo possibile. L'Inter ha scelto Arturo Vidal, ora c'è da convincere il Barcellona a lasciarlo andare.

