Dopo i tanti dubbi di queste ore e qualche intoppo nelle operazioni gestite dalla società, nel giro di una giornata l’Inter sembra aver concluso buona parte delle trattative più calde del suo mercato in entrata. E ora Antonio Conte è pronto ad abbracciare uno dopo l’altro ben quattro giocatori, tutti espressamente richiesti e funzionali all’idea di formazione che vuole schierare nel prosieguo della stagione sui tre fronti (Europa League, Coppa Italia e ovviamente campionato). Una delle più delicate, specie dopo una giornata quantomeno difficile, sembrava quella per il laterale sinistro: Leonardo Spinazzola. L’accordo con la Roma, che prevedeva lo scambio con Politano, sembrava essersi arenato in maniera decisiva, e invece qualcosa è cambiato con la stessa velocità con cui meneghini e capitolini sembravano aver chiuso ogni possibilità di accordo. Nel frattempo è stata infatti trovata la formula giusta: doppio prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato dal numero di presenze (15) che i due giocatori assommeranno nelle loro nuove squadre. Ma la Beneamata non ha trovato l’atteso rinforzo solo sulla corsia mancina, dato che anche l’uomo che andrà a posizionarsi dalla parte opposta è vicinissimo ad essere ingaggiato. Nelle stesse ore è infatti stato definito anche l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United. L’esperto laterale inglese sarà a Milano già venerdì per sostenere le visite mediche: se superate potrà quindi firmare il suo nuovo contratto, con l’Inter che verserà 1,5 milioni di euro di indennizzo ai Red Devils. Nel frattempo si avvicina anche l’atteso rinforzo per il centrocampo: Ausilio è stato a Londra per definire la trattativa per Christian Eriksen del Tottenham, con il danese a sua volta pronto ad arrivare a Milano già nei prossimi giorni per limare i dettagli per il suo arrivo (con contratto fino al 2024): lo ha preceduto il suo agente Martin Schoots. Non mancano importanti novità sul fronte dell’attaccante. Ausilio nella capitale inglese ha anche incontrato il Chelsea per parlare di Olivier Giroud: l’accordo potrebbe essere chiuso sulla base di 5 milioni di euro, da girare ai Blues. E dopo tanti dubbi, incertezze e preghiere alla società, ora Conte può finalmente sorridere.

Birkir Bjarnason è vicinissimo a tornare a giocare in serie A. Il combattivo centrocampista islandese era arrivato in Italia nel 2012, come giocatore del Pescara. In seguito ha vestito anche la casacca della Sampdoria, quindi ha giocato in Svizzera (al Basilea) e Inghilterra (con la maglia dell'Aston Villa). All'Al-Arabi dall'inizio di questa stagione, è ora prossimo a dire di sì al Brescia: le visite mediche sono previste per venerdì mattina.

Ricardo Rodriguez è a un passo da dire addio al Milan. Non però per andare al PSV Eindhoven, come sembrava fino a qualche ora fa, bensì al Fenerbahce. L'accordo tra le parti è stato trovato dopo due giorni di trattative e già entro venerdì il laterale svizzero è atteso alle firme sul suo nuovo contratto a Istanbul. Il suo trasferimento avrà luogo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Alla base della scelta del giocatore, che ha espressamente preferito la Turchia all'Olanda, anche il parere della famiglia.

Mario Giuffredi è agente di diversi giocatori del Napoli, a partire da Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, ma ritiene di avere la procura di un altro giocatore che potrebbe fare comodo alla squadra partenopea, in particolare da quando è allenata da Gennaro Gattuso. "La scelta tra Meret e Ospina è giusto che dipenda da Gattuso, nell'interesse del patrimonio Napoli – ha osservato il procuratore ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' -. Ospina con la Lazio mi è piaciuto tantissimo, nonostante l'errore. Penso però che al Napoli avrebbe fatto comodo Sepe. Si tratta di uno dei portieri più forti d'Italia ed è un fuoriclasse con i piedi. Sono convinto che a Gattuso possa piacere molto".

Il Napoli ha trovato l'accordo con l'Helles Verona per il trasferimento di Amir Rrahmani, difensore kosovaro tra le rivelazioni del girone d'andata. Pronto per lui un contratto fino a giugno 2025, mentre il club scaligero incasserà circa 14 milioni di euro. Il calciatore, però, non si trasferirà immediatamente a Napoli, ma resterà in gialloblù fino al prossimo 30 giugno, continuando così ad essere a disposizione di Ivan Juric. Rrahmani è il terzo acquisto ufficiale del Napoli a gennaio, dopo quelli di Demme e Lobotka, che però hanno già vestito la maglia del club partenopeo.

Dopo essere stato ad un passo dalla chiusura mercoledì ed essersi arenato improvvisamente nella mattinata di giovedì, lo scambio di prestiti tra Inter e Roma che porterebbe Spinazzola in nerazzurro e Politano in giallorosso è di nuovo vicino alla fumata bianca. Secondo quanto riferito da fonti vicine ad entrambe le squadre e riportate da 'Tmw' e 'Sportitalia', i due club avrebbero raggiunto l'intesa definitiva sulle condizioni contrattuali, fissando una quota minima di presenze in entrambi i casi.

Dopo la cessione all'Aston Villa, il portiere spagnolo Pepe Reina ha raccontato, a 'Onda Cero', un retroscena sui motivi che lo spinsero a firmare per i rossoneri dopo la sua esperienza al Napoli: "Ho firmato con il Milan perché Gigio Donnarumma doveva essere ceduto, ma poi alla fine rimase". L'estate era quella del 2018, caratterizzata dalla lunga trattativa per rinnovare il contratto del giovane portiere, tuttora titolare. Reina, però, ha raccontato anche di aver accettato il ruolo da riserva, cercando di mettersi a disposizione anche fuori dal campo, e di essere ottimista per quanto riguarda il futuro dei rossoneri: "Ho fatto del mio meglio anche per aiutare Gigio nella sua crescita. Il Milan è un po' in difficoltà, ma tornerà ai suoi livelli" ha aggiunto il nuovo portiere del club di Birmingham.

Con 10 gol in 18 partite segnati in questa stagione in Serie A, e altri 5 nello sfortunato girone di Champions League, il talento dell'Inter Lautaro Martinez sta vivendo la stagione della sua consacrazione. E i suoi numeri non sono certo stati ignorati da una grande squadra come il Barcellona, che è da tempo sulle sue tracce. Ma è lo stesso Lautaro a smentire un possibile trasferimento: "Sto bene all'Inter" ha detto a Tyc Sport, emittente argentina che lo ha intervistato giovedì. "Oggi difendo la maglia dell'Inter – ha dichiarato Martinez -, sono molto felice qui, la gente mi ama. Se ci sono queste voci significa che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada. È la mentalità che ho quando vado a dormire. Sono molto calmo, molto felice e a mio agio all'Inter". Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per rinforzare un reparto colpito dall'infortunio subito da Luis Suarez, che dovrà stare fuori praticamente fino a fine stagione, ma l'interesse nei confronti del 'Toro' nasce già da prima, avendolo visto all'opera nei due match giocati nella fase a gironi di Champions. I nerazzurri, però, non sono disposti a cedere facilmente il loro gioiello, visti anche i risultati ottenuti dall'argentino accanto al bomber nerazzurro Romelu Lukaku. I due sono ormai considerati 'gemelli del gol', e l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha più volte smentito qualsiasi voce di mercato. Più che sul mercato in uscita, l'Inter è attiva su quello in entrata: in attesa di capire come finirà la questione Spinazzola-Politano, visto che lo scambio con la Roma si è improvvisamente arenato quando pareva già fatto, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare a conte almeno un top player fra Giroud, Eriksen e Vidal, senza dimenticare la trattativa per arrivare ad Ashley Young del Manchester United. Il primo colpo, Young, dovrebbe arrivare già entro la fine della prossima settimana, salvo imprevisti. Per quanto riguarda Eriksen, si cerca un'intesa economica con il Tottenham mentre le trattative per Giroud e Vidal sembrano più complesse, ma i dirigenti dell'Inter hanno ancora due settimane per chiudere.

Reduce dalla quarta sconfitta consecutiva al 'Tardini' contro il Parma, il Lecce allenato da Fabio Liverani è alla ricerca di rinforzi da inserire in un organico dilaniato dagli infortuni: il nome nuovo per il centrocampo giallorosso è quello di José Machin, centrocampista del Pescara. Secondo quanto riportato da 'Sky', infatti, la società salentina ha contattato in giocatore per verificare la disponibilità preliminare ad un trasferimento in Puglia. Machin, classe 1996, gioca al Pescara in prestito dal Parma.

"La notizia non so da dove sia uscita, anche perché sono il numero uno del club e posso dire di non aver ricevuto nessuna chiamata. Né dal Milan, né in generale dall'Italia". Mirko Barisic, presidente della Dinamo Zagabria, ha così commentato le voci che vorrebbero Dani Olmo, talento spagnolo in forza al club croato, vicino al Milan. Lo riporta 'Sport Mediaset'. "Posso catalogare quel che è uscito come una speculazione giornalistica – ha aggiunto Barisic -. Poi, da qui a fine gennaio mancano ancora due settimane per cui tutto può succedere, ma Dani Olmo ha un contratto fino al 2021 con la Dinamo e resta con noi".

Daniele Pradé, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina, l'attaccante Patrick Cutrone, ha anche parlato dell'atteso rinforzo a centrocampo che la società vuole regalare a mister Beppe Iachini. "Non c'è un nome o l'altro – ha dichiarato il direttore sportivo della società viola, rispondendo alle domande sul possibile arrivo di Duncan -. Il nostro obiettivo è un interno di centrocampo, ma non prenderemo un calciatore tanto per prenderlo. Dovrà arrivare anche in ottica futura: deve restare qui per più di sei mesi".

Segnare prima ancora di venire presentati ufficialmente è uno sfizio per pochi. Patrick Cutrone c'è riuscito con la maglia della Fiorentina, trovando un gol pesantissimo in Coppa Italia contro l'Atalanta poche ore prima della presentazione ufficiale avvenuta al "Franchi". L'ex milanista ha anche mandato una frecciata ai rossoneri… "È stata una bellissima emozione segnare alla prima da titolare e spero di continuare così. Risposta al Milan che non mi ha tenuto? Le risposte migliori si danno sul campo. Io devo ringraziare il Milan e il Wolverhampton perché mi hanno dato fiducia poi nel calcio succede anche questo". Cutrone ha poi spiegato cosa l'ha spinto a tornare in Italia: "Sono tornato anche per riconquistare la Nazionale, ma soprattutto per avere una nuova sfida e dimostrare che posso far bene. La società Wolverhampton non aveva più fiducia in me e quindi sinceramente appena ho sentito parlare di Fiorentina ho detto subito sì e sono contentissimo di aver preso questa scelta. Voglio fare bene, anche se devo tanto agli Wolves, ho imparato tanto". Per poche settimane Cutrone non ha incrociato a Firenze Vincenzo Montella, che lo fece debuttare nel grande calcio: "Ringrazio Montella perché mi ha fatto esordire e giocare. Sono però contento di avere mister Iachini perché lavora tanto con i giovani e con la squadra e ci tiene moltissimo. È un bravo allenatore". Infine, le prime impressioni su Rocco Commisso: "È una bellissima persona, genuina. Sono davvero felice che la Fiorentina abbia creduto in me e spero di ripagarli. So che c'è e ci sarà un bel progetto di squadra e sui singoli".

Un duello tra neopromosse, che vogliono evitare di tornare in cadetteria dopo una stagione soltanto, è in atto per Mehdi Bourabia, 29enne centrocampista in forza al Sassuolo: sia il Brescia che il Lecce stanno cercando di arrivare al marocchino con cittadinanza francese. Bourabia, che in questa stagione sta giocando molto meno rispetto alla precedente, ha lunghi trascorsi in Bulgaria, dove ha portato le maglie di Lokomotiv Plovdiv, Cerno More Varna e Levski Sofia prima di trasferirsi in Turchia al Konyaspor e quindi nei neroverdi emiliani.

Arrivato in granata sul finire della sessione estiva di mercato, e di fatto unico acquisto dell'estate del Toro insieme a Simone Verdi, Diego Laxalt ha faticato a trovare spazio nella rosa di Walter Mazzarri, schiacciato dalla concorrenza di Cristian Ansaldi, ma in difficoltà anche quando l'argentino era indisponibile. Ecco allora che la permanenza dell'ex genoano al Toro è tutt'altro che certa. Dalla Spagna, infatti, si registrano interessamenti: precisamente è il Siviglia ad avere chiesto informazioni al Milan, che detiene il cartellino di Laxalt, ceduto al Toro con la formula del prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Gli agenti del giocatore hanno già affrontato la questione con la dirigenza rossonera, pronta a valutare offerte interessanti per aumentare il tesoretto da investire nella parte finale del mercato di gennaio. Il Toro vorrebbe tenere in rosa Laxalt almeno fino a giugno, ma non ostacolerebbe la volontà del giocatore di cambiare aria per trovare più spazio.

Il grave infortunio subito da Merih Demiral non cambierà le strategie della Juventus, decisa a non aggiungere giocatori alla propria rosa durante il mercato di gennaio. Semmai le mosse della società bianconera sono rivolte al futuro, se è vero che dopo aver battuto la concorrenza dell’Inter per il talento dell’Atalanta Dejan Kulusevski è pronta a concedere il bis ancora ai danni dei nerazzurri, che stanno per essere bruciati nella corsa a Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il ds della Juventus Fabio Paratici sta per far capitolare il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino per quanto riguarda il futuro del talento classe 2000, già messosi in luce nello scorso campionato di Serie B, ma capace quest’anno di superare in scioltezza l’approccio con la massima serie, al punto da meritarsi l’esordio in Nazionale. La Juve è pronta a mettere sul piatto 50 milioni di euro, cifra record o quasi per un classe 2000 e che potrebbe essere leggermente abbassata grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche. Il giocatore resterebbe ovviamente a Brescia fino alla fine della stagione. Superata quindi la concorrenza dell’Inter che, come accaduto proprio con Kulusevski, rischia di pagare il fatto di non potersi spingere su cifre così elevate, ma prima di esultare la Juventus dovrà aspettare che dai club esteri non arrivino offerte migliori. Sulle tracce di Tonali ci sono infatti anche Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain, tutte società in grado di migliorare la proposta con cui i campioni d’Italia hanno convinto Cellino a cedere il proprio gioiello. Con Tonali e Kulusevski la Juventus darebbe forma a un reparto di centrocampo giovanissimo e qualitativo in vista della prossima stagione. Qualora si scatenasse un’asta i club stranieri sarebbero avvantaggiati, ma a fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore, che nella seconda parte di campionato punterà a convincere il ct della Nazionale Roberto Mancini a inserirlo tra i 23 convocati per Euro 2020.

In una lunga intervista rilasciata alla trasmissione tv 'Ottogol' il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha fatto il punto sui temi di mercato legati ai giallorossi, dominatori del campionato di Serie B al termine del girone d'andata, ma decisi ad acquistare un difensore a gennaio dopo l'infortunio di Antei. Il dirigente degli 'Stregoni' ammette: “L’infortunio di Antei ha accelerato la decisione di prendere un difensore. Seguiamo qualche calciatore, proveremo a portare a casa qualcosa di buono. Tosca? Qui ha lasciato un ricordo ottimo, il suo è un profilo da serie A. Ma in questo momento sarebbe azzardato fare il suo nome come quelli di altri giocatori”. Intanto un acquisto è già pronto per il debutto: “Moncini mi è sempre piaciuto, sin dai tempi di Prato e Cesena. E' un giocatore che si sposa benissimo con la nostra filosofia: lo conosciamo bene perchè lo scorso anno ci ha fatto male. In serie A, rimesso nelle condizioni giuste, può dire la sua”. Tema scottante quello legato ai rinnovi. Possibile quello con Maggio, mentre la situazione di Massimo Coda resta delicata: “Con Christian ci parliamo tutti i giorni, non c'è neanche da fare tanti discorsi: se deciderà di continuare saremo ben lieti di tenercelo con noi – ha detto Foggia – Coda? In questo momento c'è qualcosa di molto più importante che è il Benevento. Coda è importante e lo rimarrà per sei mesi, per un anno, due, non lo sappiamo. Ma sappiamo che sarà importante. Lui farà la sua parte fino in ultimo. Se avessimo avuto solo il sentore che non sarebbe stato così non si sarebbe neanche più spogliato con gli altri del Benevento". "Il procuratore fa il suo lavoro, così come è giusto che noi facciamo le nostre valutazioni – ha aggiunto il dirigente – È giusto proporgli un contratto importante come abbiamo fatto, ma senza farci prendere per la gola da nessuno. Siamo sereni, la coscienza è pulita e a posto per aver offerto un contratto adeguato. Si rischia di creare un caso dove un caso non c'è: Coda è un giocatore di una professionalità unica, a volte ci fa arrabbiare per qualche gol sbagliato, ma ne fa tanti altri”.

Importante rinforzo per l'Ascoli, che nella settimana che conduce al ritorno del campionato di Serie B dopo la pausa invernale mette a segno un colpo importante che conferma l'ambizione della società di puntare ad un posto nei playoff. I bianconeri si sono infatti assicurati le prestazioni di Leonardo Morosini, che arriva dal Brescia con la formula del prestito secco. Il classe '95 lascia le Rondinelle dopo aver trovato pochissimo spazio nella prima parte di stagione in Serie A. Questo il comunicato del Brescia: "Brescia Calcio comunica la cessione di contratto temporanea di Leonardo Morosini, a favore della società Ascoli Calcio 1898 FC. L’accordo di prestito, relativo alle prestazioni sportive del giocatore, prevede durata semestrale e scadrà il giorno 30 giugno 2020".

Lo stop allo scambio con la Roma tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola rischia di complicare il già difficile mercato di gennaio dell’Inter. A Conte non bastano l’attaccante e il centrocampista, serve anche un esterno di centrocampo in grado di fare tutta la fascia, ma al netto di una rosa non troppo folta la società dovrà anche sfoltire. Ecco chi può partire, in tutti i ruoli.

Ogni sessione di mercato ha il suo giallo e quello del gennaio 2020 sembra potersi consumare sull’asse Milano-Roma. Lo scambio tra Inter e Roma con protagonisti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola è infatti ad un passo dal saltare. Anzi, secondo la versione del club giallorosso è già saltato, mentre dalla sponda nerazzurra minimizzano. Misteriosi i motivi del raffreddamento avvenuto quando i due giocatori avevano già raggiunto le rispettive nuove città e Politano aveva addirittura già posato per le foto con la nuova maglia, in realtà vecchia essendo il giocatore cresciuto nel vivaio giallorosso. Alla base della quasi rottura ci sarebbe la decisione dell’Inter di ridiscutere la formula del trasferimento. L’accordo era stato trovato dai due direttori sportivi, Petrachi e Ausilio, sulla base di un doppio titolo definitivo per una valutazione di 27 milioni, ma l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha cambiato tutto all’ultimo proponendo alla Roma un doppio prestito con diritto di riscatto, sempre sulle stesse cifre. A queste condizioni, pur a fronte della possibilità di rendere l’affare a titolo definitivo a giugno, la Roma si è irrigidita e pure arrabbiata, visto che l’intenzione era quella di includere Politano tra i convocati già per la partita di Coppa Italia di giovedì contro il Parma. Dietro a tutto questo, secondo la Roma, ci sono i dubbi dell’Inter sulle condizioni fisiche di Spinazzola, reduce da due anni molto tormentati con oltre 30 partite saltate per infortunio tra Juventus e club giallorosso. Nel pomeriggio l’Inter aveva fatto sapere che la firma di Spinazzola, e quindi quella di Politano con la Roma, sarebbero scalate di un giorno. La versione ufficiale è che non c’è stato tempo per completare l’iter dei test fisici e che sarà necessario una sessione atletica ad Appiano Gentile, ma la comunicazione è avvenuta dopo che l’esterno abruzzese aveva sostenuto le visite all’Humanitas e ottenuto l’idoneità sportiva al Coni. Da casa Inter smentiscono la volontà di far saltare l’affare, ma ribadiscono la volontà di concluderlo solo con il doppio prestito. Anche a Trigoria sono irremovibili, convinti che i dubbi dell’Inter sulle condizioni di Spinazzola possano far saltare il riscatto a fine stagione e su queste basi lo scambio di gennaio è quantomeno bloccato. Con buone possibilità di sfumare del tutto.

Cosa è successo ieri mercoledì 15 gennaio 2020

Virgilio Sport - 16-01-2020 | 23:44