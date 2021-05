3 sconfitte allo Stadium per Pirlo: come quelle di Allegri in 5 anni

Stagione negativa per la Juventus, che deve combattere fino all’ultimo per entrare nella prossima Champions League: situazione mai verificatasi negli ultimi anni delle gestioni Conte, Allegri e Sarri.

Ma c’è in particolare un dato che fa riflettere sul cammino negativo della Juventus di quest’anno, soprattutto paragonandola con quella delle altre stagioni: la Vecchia Signora ha perso in questo campionato tre partite all’Allianz Stadium, tante quante ne aveva perse Massimiliano Allegri nelle cinque stagioni trascorse a Torino.

La Juventus è sempre stata una corazzata tra le proprie mura amiche ma quest’anno si è sciolta più volte come neve al sole. Prima la sconfitta contro la Fiorentina, poi quella con il Benevento e adesso quella contro il Milan.

Allegri ne perse una nella stagione 2015/16, contro l’Udinese, e due nella stagione 2017/18, contro Lazio e Napoli. Adesso invece, con la stagione che ancora non si è nemmeno completata, sono già tre le sconfitte bianconere.

In più la Juventus rischia di non qualificarsi in Champions League, cosa che ormai non capita da nove anni.

OMNISPORT | 10-05-2021 21:15