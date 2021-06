A Birmingham Camila Giorgi travolge Giulia Gatto-Monticone

Al suo esordio stagionale sull’erba, che è indiscutibilmente la sua superficie preferita, sulla quale però non giocava da tre anni, Camila Giorgi, numero 76 del mondo, ha superato facilmente il primo turno del WTA di Birmingham travolgendo nel derby azzurro col punteggio di 6-3 6-0 la 33enne torinese Giulia Gatto-Monticone, numero 174.

La 29enne marchigiana è andata subito avanti 4-0 nel primo set, poi ha perso subito uno dei due break di vantaggio ma l’altro l’ha mantenuto fino al termine del parziale e poi, nel secondo set, non c’è praticamente stata storia. Al secondo turno Camila affronterà la croata numero 54 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo Donna Vekic, che ha sconfitto per 6-1 6-3 la britannica numero 194 del mondo Francesca Jones, la quale gioca con quattro dita per ciascuna mano e sette dita totali nei piedi.

OMNISPORT | 14-06-2021 20:24