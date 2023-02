A Stefano Pioli la Panchina d'Oro 2023

Il tecnico premiato per lo Scudetto 2021-2022 col Milan: "Ora manteniamo la zona Champions"

20-02-2023 16:03

Com’era già stato ampiamente pronosticato, Stefano Pioli è il vincitore della trentunesima edizione della Panchina d’Oro, premio annuale assegnato dal Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e riservato al miglior allenatore del campionato di calcio di Serie A della stagione precedente in base ai voti degli altri tecnici. A pesare, ovviamente, è stata la vittoria dello Scudetto 2021-2022 nonostante la squadra rossonera non godesse dei favori della vigilia. Panchina d’Argento a Fabio Pecchia per la promozione della Cremonese dalla B alla A e, in C, riconoscimento per Silvio Baldini, che ha riportato il Palermo in cadetteria.

Il tecnico rossonero ha parlato dell’attuale momento dei rossoneri: “Stiamo guarendo e uscendo con grande concentrazione dal momento di crisi. Il grande obiettivo è riconfermare la nostra partecipazione alla prossima Champions, anche perché in questi due anni abbiamo capito quanto sia bello partecipare alla massima competizione europea. Certo, la squadra è chiamata a non distrarsi e continuare a fare punti. Ne servono tanti per restare nelle prime quattro posizioni di questa Serie A: sotto il Napoli c’è gran bagarre e, partita dopo partita, il margine di errore diventa sempre più sottile”.