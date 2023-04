A Stellini non basta Kane, 1-1 contro l’Everton

Nella prima frazione del secondo tempo l’era Stellini era perfetta, nel finale di gara arriva la doccia fredda e l’Everton pareggia

03-04-2023 23:27

Dopo l’esonero di Antonio Conte al Tottenham arriva sulla panchina degli Spurs l’italiano Christian Stellini. Il club inglese di Londra era impegnato, questa sera, nella ventinovesima partita del campionato di Premier League in trasferta contro l’Everton. Il match è finito in pareggio per 1-1.

A Stellini il secondo tempo inizia sorridendo: espulsione per Doucourè (Everton) e rigore per gli Spurs. Non basta però al club londinese il gol del solito Harry Kane. L’attaccante inglese, al minuto 68 del match, sigla la rete del vantaggio dagli undici metri. Nel finale del match però, complice anche l’espulsione di Lucas Moura, arriva la doccia fredda: minuto 90, assist di Ben Godfrey e pallone depositato in rete da Michael Keane. Quinto pareggio stagionale in Premier per il Tottenham e quota 50 punti raggiunta, l’Everton si porta a 27 punti ed allunga di un punto dalla zona calda della retrocessione.