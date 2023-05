A Venezia il Trofeo della Fifa Women’s World Cup

Dopo l’incontro in aula Magna, la coppa è stata esposta in piazza San Marco dove tanti curiosi hanno scattato una foto ricordo. E intanto Bertolini pensa alle convocazioni.

18-05-2023 19:33

A Sidney il prossimo 20 agosto verrà assegnato il trofeo alla nazionale femminile più forte del mondo, ma quello stesso trofeo al momento sta attirando l’attenzione in numerosi paesi in cui è passato tramite il Trophy Tour.

In questi giorni è stata la volta di Venezia che dapprima ha accolto le autorità nell’aula Magna dell’Ateneo, e poi ha esposto la Coppa in piazza San Marco attirando l’attenzione di molti turisti.

Fra gli altri, era presente all’evento anche la ct Milena Bertolini: “L’attesa si vive con grande entusiasmo – come riporta TCF – esserci andate nel 2019 e tornarci quest’anno è motivo di grande soddisfazione, troveremo un contesto bellissimo, penso che il fuso orario sia l’ostacolo più grande, noi comunque ci stiamo preparando nei minimi dettagli. Convocazioni? È la parte più difficile perché abbiamo un bel gruppo e perché ci sono tante giovani che hanno fatto bene e si sono messe in mostra, il livello sarà altissimo, ma noi vogliamo dare tutto”.