A Wimbledon anche Mager al secondo turno

All’esordio nel tabellone principale di Wimbledon Gianluca Mager inizia con una vittoria. Il 26enne nativo di Sanremo, numero 77 del mondo, ha battuto col punteggio di 7-6 6-0 4-6 6-3 l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 129, in due ore e 26 minuti di gioco. Mager nel primo set conquista un break di vantaggio al terzo game e comanda fino all 5-3 ma nel game successivo, quando sta servendo per il set, si fa controbrekkare. Il parziale finisce così al tie-break che il ligure si aggiudica per 7-3. Gianluca domina il secondo set, perde il terzo per un break subito nel game di apertura, poi nel quarto chiude la pratica con l’allungo decisivo nell’ottavo game dopo aver salvato tre palle break nel terzo. Mager al secondo turno incontrerà il vincente tra l’australiano Nick Kyrgios e il francese Ugo Humbert, il cui match è stato interrotto ieri sera sul 3-3 nel quinto set.

OMNISPORT | 30-06-2021 15:22