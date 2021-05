A2, cinque squadre a punteggio pieno dopo la terza giornata

Al giro di boa della seconda fase del campionato di Serie A2, solo cinque formazioni non hanno ancora subito alcuna sconfitta dopo tre partite.

Nel girone bianco, è Napoli (nonostante il primo k.o. della fase a orologio contro Tortona) a farla da padrone: la GeVi grazie ai due successi accumulati finora guida con lieve margine su un terzetto di formazioni agguerrite composto da Forlì (brava a imporsi sul difficile campo di Torino), Reale Mutua e Bertram.

Sono invece Verona e Treviglio a dominare il girone giallo dove, con tre vittorie su altrettante uscite finora, le due compagini comandano la classifica con due punti di vantaggio su Urania e Ferrara.

Nel girone azzurro, a non conoscere intoppi finora è stata la marcia di Mantova e Trapani (vincenti nell’ultimo turno rispettivamente contro Pistoia e Ravenna), mentre in quello blu l’unica a risultare sempre vittoriosa ad oggi è stata l’Orlandina (91-74 a Latina domenica scorsa).

Tutto in equilibrio nel girone nero dove, nella lotta per salvarsi, Stella Azzurra, Bergamo e Biella hanno ottenuto ciascuna un successo a testa e in classifica risultano appaiate a quota due punti.

Di seguito i risultati della terza giornata e la classifica di ogni girone:

GIRONE BIANCO

Bertram Tortona-GeVi Napoli 83-62

Reale Mutua Torino-Unieuro Forlì 84-89

Apu Old Wild West Udine-Givova Scafati 88-83

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

GeVi Napoli 10

Unieuro Forlì 8

Bertram Tortona 8

Reale Mutua Torino 8

Apu Old Wild West Udine 6

Givova Scafati 2

GIRONE GIALLO

Urania Milano-Top Secret Ferrara 93-92 d. 1 t.s.

BCC Treviglio-LUX Chieti Basket 1974 83-65

Tezenis Verona-Atlante Eurobasket Roma 89-57

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

BCC Treviglio 10

Tezenis Verona 10

Urania Milano 8

Top Secret Ferrara 8

Atlante Eurobasket Roma 4

LUX Chieti Basket 1974 2

GIRONE AZZURRO

2B Control Trapani-OraSì Ravenna 96-75

Staff Mantova-Giorgio Tesi Group Pistoia 85-82 d. 1 t.s.

UCC Assigeco Piacenza-Tramec Cento 63-78

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

2B Control Trapani 12

Staff Mantova 10

OraSì Ravenna 6

Giorgio Tesi Group Pistoia 6

Tramec Cento 6

UCC Assigeco Piacenza 2

GIRONE BLU

Agribertocchi Orzinuovi-Allianz Pazienza Cestistica San Severo 87-79

Orlandina Basket Capo d’Orlando-Benacquista Assicurazioni Latina 91-74

Novipiù JB Monferrato-Kienergia Rieti 86-84

Classifica (comprende gli scontri diretti della prima fase):

Orlandina Basket Capo d’Orlando 10

Benacquista Assicurazioni Latina 8

Novipiù JB Monferrato 8

Agribertocchi Orzinuovi 6

Kienergia Rieti 4

Allianz Pazienza Cestistica San Severo 4

GIRONE NERO

Stella Azzurra Roma-Withu Bergamo 87-60

Riposa: Edilnol Biella

Classifica (non comprende gli scontri diretti della prima fase):

Edilnol Biella 2

Stella Azzurra Roma 2

Withu Bergamo 2

