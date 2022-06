A2, il fattore campo arride alla Givova: Scafati in finale promozione

01-06-2022 13:14

La prima gara 5 di semifinale playoff premia Scafati. La Givova infatti, imponendosi ieri sera per 77-59, ha vinto la serie contro Piacenza conquistando il punto del 3-2: decisivi, nell’ultimo atto andato in scena al PalaMangano contro l’UCC, i canestri di Rotnei Clarke (19 punti per lui alla fine) e la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Daniel.

I campani così, rispettando sempre il fattore campo, hanno strappato il pass per la finale che nel tabellone Argento li vedrà contendere a Cantù un posto nel prossimo campionato di A1.

Di seguito il calendario della serie conclusiva (sempre al meglio delle cinque partite) in cui Scafati godrà ancora eventualmente del vantaggio di disputare la “bella” in casa.

Gara 1: Sabato 4 giugno

Gara 2: Lunedì 6 giugno

Gara 3: Giovedì 9 giugno

Gara 4 (eventuale): Sabato 11 giugno

Gara 5 (eventuale): Martedì 14 giugno