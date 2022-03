Abraham: "Non potevo chiedere di più"

20-03-2022 20:28

L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha risolto la pratica Lazio in venti minuti, segnando la rete più veloce nella storia del derby e raddoppiando al 22′: “Non ho parole, avevo tanto sentito parlare di questa partita e dopo questi due gol non potevo chiedere di più”, ha detto a Dazn.

“E’ merito dei compagni, dei tifosi, del mister, mi hanno fatto sempre sentire casa. La Roma ha investito tanto su di me e voglio ripagarla con queste prestazioni. Sono ancora deluso per quel gol che ho mancato, di solito da lì non sbaglio. Ma non mi posso lamentare”.

