Abraham risponde a Vlahovic, pari tra Juve e Roma. Le pagelle

27-08-2022 20:24

Tra la Juventus e la Roma finisce 1-1 a Torino: al bellissimo gol di Vlahovic su punizione risponde Abraham su assist di Dybala.

Juventus-Roma, Vlahovic alla Del Piero

Il primo tempo si apre con la bellissima rete di Vlahovic direttamente da punizione: il serbo centra il primo palo con una bellissima parabola alla Del Piero. La Juventus spinge e Rui Patricio è bravo a dire di no a un tiro ravvicinato di Cuadrado, servito bene da Miretti. La squadra di Mourinho non riesce a incidere, i ragazzi di Allegri fanno la partita ma il risultato nei primi 45′ non cambia e i bianconeri restano avanti 1-0.

Juventus-Roma, Abraham su assist di Dybala pareggia i conti

Il secondo tempo si apre con un tentativo solitario di Cuadrado, ma il tiro del colombiano in area finisce largo. Al 67′ arriva il primo pericolo creato dalla Roma, con Abraham che in area si gira ma impatta male il pallone e Szczesny può bloccare facilmente. Al 69′ però l’inglese non sbaglia: angolo di Pellegrini, Dybala in mezza rovesciata mette dentro un pallone perfetto per il numero 9 giallorosso che di testa non sbaglia. All’84’ un angolo battuto della Roma crea scompiglio nell’area avversaria, l’azione si conclude con un tiro di El Shaarawy respinto. Il risultato non cambia, alla fine è 1-1.

Juventus-Roma, come ha arbitrato Irrati

Nel primo tempo Irrati, grazie all’ausilio del Var, annulla un gol alla Juventus per un tocco di mano netto di Vlahovic, che si porta avanti il pallone irregolarmente. L’azione si è conclusa con la bella rete di Locatelli da fuori area.

Juventus-Roma, il tabellino

Reti: 2′ Vlahovic (J), 69′ Abraham (R)

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, McKennie, Rovella, Zakaria, Milik, Kean, Soulè

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho. A disp. Tripi, Boer, Kumbulla, El Shaarawy, Bove, Zalweski, Celik, Vina, Svilar, Shomurodov

Arbitro: Irrati di Pistoia

Juventus-Roma, i migliori e i peggiori

Vlahovic 7: grande gol del serbo con una punizione perfetta alla Del Piero

Miretti 6.5: il ragazzo dimostra carattere e a tratti tutta la sua qualità.

Alex Sandro 5: si perde Dybala in occasione del gol degli ospiti.

Rabiot 6.5: uno dei migliori dei bianconeri, sul centrodestra è dominante.

Abraham 7: riceve pochi palloni dai compagni ma mette la sua firma nella partita.

Dybala 6: si vede poco e sbaglia qualcosa ma è suo l’assist per il pareggio.

Spinazzola 5.5: da lui ci si aspetta molto di più.

Smalling 7: è il leader della difesa della Roma e lo dimostra ancora.