Abu Dhabi, Murray batte Nadal: “Questi i momenti per cui continuo”

18-12-2021 13:48

È stato certamente un confronto che ha rianimato i nostalgici del tennis di qualche anno fa quello andato in scena tra Murray e Nadal al Mubadala World Tennis Championship, torneo dove l’inglese ha conquistato il pass per la finale proprio battendo il maiorchino

“È stato fantastico avere l’opportunità di affrontare nuovamente Rafa. Sono questi i momenti per cui continuo a praticare il tennis professionistico: mi sono divertito molto oggi e, in generale, nella nostra carriera abbiamo avuto un’ottima rivalità” ha dichiarato in conferenza stampa il britannico, giustiziere del nativo di Manacor per 6-3, 7-5.

“Abbiamo attraversato infortuni complicati e, dunque, è emozionante ritrovarsi in campo. Ho servito molto bene e ho mantenuto un buon ritmo durante tutto il match, quindi non gli ho concesso molte opportunità per mettermi alle strette. Penso che il risultato finale sia un mix tra la mia buona prestazione e la mancanza di ritmo partita da parte sua. So bene come si è sentito Rafa oggi in campo: con l’età, tornare a competere dopo mesi di stop è difficilissimo” ha ammesso un Murray apparso già in palla e atteso ora dalla finale con Rublev.

“Per me è una partita di capitale importanza, come sempre accade quando devo incontrare uno dei più forti tennisti nel Tour. Lui è un grande attaccante e io uno che difende molto bene: dovrò portare la mia solidità a livelli estremi” ha concluso l’ex numero 1 del mondo.

OMNISPORT