Accusa di frode fiscale, Ancelotti: "Sono tranquillo"

Il fisco spagnolo contro l'allenatore del Real Madrid, chiesti quasi 5 anni di carcere

07-03-2024 14:52

“Non mi tocca per niente, sono tranquillo. L’unico problema che ho e’ che la mia squadra giochi meglio”. Lo dice Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la partita di Champions League pareggiata 1-1 con il Lipsia, a proposito delle accuse della procura spagnola che per lui ha chiesto quattro anni e nove mesi di carcere. Ancelotti e’ accusato di evasione fiscale sui diritti d’immagine, secondo il fisco avrebbe frodato l’erario per oltre un milione di euro nel 2014 e 2015.