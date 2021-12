Acerbi rassicura: "Nel mio 2022 c'è la Lazio. Ai playoff ci penseremo a marzo"

25-12-2021 16:43

Al centro delle polemiche e non visto benissimo da una parte del tifo laziale dopo alcune dichiarazioni, Francesco Acerbi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Il difensore della Lazio ha parlato in primis dello spareggio che affronterà l’Italia per qualificarsi al Mondiale del 2022.

“Ora non ci penso. Ci ho pensato al sorteggio, che non è stato semplicissimo, ma siccome mancano dei mesi ci sono ancora altre partite, c’è il campionato. Quando sarà il momento avremo modo di pensarci”.

Sul suo futuro, il difensore ha dichiarato che non si immagina in una squadra diversa dalla Lazio nel 2022, anche se ha ammesso di aver avuto offerte dall’Inghilterra.

“Ho avuto l’occasione di andarci a giocare: mi sarebbe piaciuto, perché no. È il campionato più bello, è emozionante giocarci, è sicuramente molto affascinante. Ci sarei andato volentieri. Guardando le partite, anche per l’atmosfera e per come giocano, confrontarsi con quel campionato è molto eccitante”.

