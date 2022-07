Acerbi vicino all'addio. Screzi con i tifosi della Lazio

10-07-2022 12:25

SI è ormai da tempo ai ferri corti tra Francesco Acerbi e la Lazio. Ad enfatizzare questa rottura ormai prossima, anche l’atteggiamento di un piccolo gruppo della tifoseria laziale, che ha provocato il difensore della Nazionale italiana a più riprese durante la seduta di allenamento.

Acerbi ha risposto con sarcasmo in un paio di circostanze: prima alzando il pollice in alto, poi applaudendo in direzione degli stessi ormai ex tifosi.

La separazione in casa Lazio tra il 34enne difensore e i colori biancocelesti è ormai fattuale, tant’è che i primi rinforzi arrivati dal mercato per la squadra di Maurizio Sarri sono arrivati tutti per la retroguardia: Gila, Casale e Romagnoli, quest’ultimo destinato a ereditare i gradi portati da Acerbi nel corso delle ultime 4 stagioni a Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport, ora il desiderio di Acerbi sarebbe quello di congiungersi in matrimonio con la Vecchia Signora. Quella Juventus cjhe ha detto addio alla leggenda Chiellini e lo dirà con ogni probabilità anche a De Ligt e Rugani. Un rinforzo d’esperienza potrebbe essere quello di cui Massimiliano Allegri ha bisogno, per sistemare una retroguardia che ha perso diversi pezzi.

