Ad Adelaide finale Swiatek-Bencic

Sul cemento di Adelaide la finale del torneo WTA 500 sarà tra Iga Swiatek e Belinda Bencic. La polacca, trionfatrice dell’ultimo Roland Garros e quasi ingiocabile quando è in giornata buona, ha sconfitto in semifinale per 6-3 6-2 in poco più di un’ora e 20 la svizzera Jil Teichmann. L’altra elvetica invece ha dovuto faticare per quasi tre ore per avere la meglio sul prodigio statunitense Coco Gauff. 7-6 6-7 6-2 il punteggio a favore dell’elvetica del Canton San Gallo che ora se la vedrà con una tennista contro la quale non ha mai giocato in carriera. Sarà comunque una finale di altissimo livello perché Bencic è numero 12 del mondo e Swiatek numero 18.

OMNISPORT | 26-02-2021 18:20