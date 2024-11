Adani: "Fonseca ha salvato Leao, sapete cosa è successo in sala stampa a Madrid?"

Nell'analisi tattica di Real-Milan, l'ex difensore rivela alcuni retroscena sul rapporto tra tecnico e attaccante e fa una profezia su Reijnders

Cosa è successo al Bernabeu dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid? Ma soprattutto come Paulo Fonseca è riuscito a battere Ancelotti? Lele Adani e Antonio Cassano, a ‘Viva El Futbol’, hanno analizzato tutto il periodo vissuto dai rossoneri per spiegare i motivi della rinascita di Rafael Leao, dopo le punizioni del tecnico portoghese, e i segreti del successo dei Diavoli contro i Madrileni.

Lele Adani svela cosa è successo a Fonseca in sala stampa

L’ex calciatore ha svelato la reazione a sorpresa della stampa madrilena nel post gara Real Madrid-Milan: “Fonseca è stato applaudito da tutti in sala stampa al Bernabeu. Una cosa assolutamente non scontata, e se non ci credete datemi la lista di chi è stato applaudito a Madrid”.

Anche Cassano ha aggiunto: “Fonseca era stato già massacrato da tutti. Prima del derby contro l’Inter aveva tutti contro. E ora tutti gli esperti si stanno ricredendo. Io sono dalla parte di Fonseca, mi piacciono le persone perbene come lui che non sottostanno ai ricatti e alla pressione della stampa che voleva Leao sempre in campo. In molti hanno sperato che il Milan perdesse malamente con il Real perché non vedevano l’ora di vedere Fonseca esonerato.”

Lele Adani spiega come Fonseca ha salvato Leao

Sapete cosa ha detto Paulo Fonseca a Rafael Leao prima di Real Madrid-Milan? A svelarlo è Lele Adani: “Sei forte? Vai a giocare a Madrid. Fonseca ha messo Leao contro il Real per vincere la partita, il tecnico portoghese le ha indovinate tutte. Nelle partite precedenti l’ha messo in panchina perché a Leao chi l’ha voluto più bene di tutti è proprio Fonseca”.

L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Leao serviva a sprigionare tutta la velocità possibile contro Lucas Vazquez sulla fascia. Inoltre, Fonseca a fine gara, ha anche detto una cosa giustissima: poteva fare di più il portoghese nel corso della gara.”

Secondo Adani, Reijnders sarà il sostituto ideale di Modric

L’opinionista della Domenica Sportiva ha poi azzardato un paragone tra Modric e Reijnders: “Tijjani Reijnders sarà il sostituto di Modric nel futuro. Solo i suoi movimenti tattici valgono tutto il centrocampo del Real Madrid. Ha fatto 52 passaggi e ne ha completati 51, da anni non si vedeva un calciatore che in Champions completasse così tanti passaggi.”

Adani ha poi aggiunto: “L’ultimo al Bernabeu fu Matuidi nel 2015 quando giocava nel PSG. Ha completato il 98% dei passaggi: questi sono dati incredibili. Quando Modric lascerà il Real credo che Tijjani Reijnders possa sostituirlo tranquillamente.”