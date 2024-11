Milan, Morata alleato di Leao: il messaggio a Fonseca scatena i tifosi

L’attaccante prova a rasserenare l’ambiente attorno al portoghese ma si lascia andare a una considerazione che divide i supporter rossoneri: “Rafa è il più forte della squadra”

La crisi di Leao è solo passeggera, Rafa tornerà a segnare a far vincere il Milan. Questo il messaggio che Alvaro Morata lancia al mondo rossonero e anche a Paulo Fonseca in un’intervista a The Athletic nella quale, però, si lascia andare a una considerazione che finisce col dividere i milanisti: “Leao è il giocatore più forte della squadra”.

Milan, l’assist di Morata a Leao

Alvaro Morata è un attaccante generoso, che ama muoversi per il campo, lavorare per gli inserimenti dei compagni di squadra e spendersi anche in fase difensiva. Non sorprendono, dunque, le sue parole su Rafa Leao, vittima di una crisi tecnica e ambientale e di un rapporto conflittuale con il tecnico Paulo Fonseca, che l’ha spedito per tre volte di fila in panchina nelle ultime gare del Milan. Domani contro il Real Madrid in Champions Leao potrebbe tornare titolare: la speranza dei tifosi e dello stesso Morata è che l’ex Lille si sblocchi proprio al Bernabeu contro i blancos.

Leao: il messaggio di Morata a Fonseca

Per Morata, infatti, la crisi che attanaglia Leao è soltanto passeggera: il portoghese resta un valore assoluto per il Milan, anzi secondo lo spagnolo il collega è la vera arma in più dei rossoneri sia in campionato che in Champions League. “Rafa ha talento, è il miglior giocatore della squadra e deve solo continuare a fare quello che fa”, le parole di Morata al magazine internazionale The Athletic, che dunque indica in Leao il vero leader tecnico del Milan, lanciando forse un messaggio a Fonseca.

“È solo una fase – continua poi Morata – , spesso a noi attaccanti capita. Un grande gol o anche un gol facile sarà sufficiente a ridargli fiducia. Tutto quello che Rafa fa, fa notizia, ma è molto importante per noi e noi abbiamo bisogno di lui. Il suo momento arriverà anche in questa stagione e ci farà vincere”.

Milan, la reazione dei tifosi alle parole di Morata su Leao

Le dichiarazioni di Morata hanno finito per dare man forte ai tifosi che, sui social network, attaccano Fonseca per aver escluso Leao dalla formazione titolare del Milan in favore di Okafor. Tuttavia c’è anche qualcuno a cui non è andata giù la frase dello spagnolo su Leao “giocatore più forte della squadra”. “E Pulisic? Leao in questo momento non è neanche paragonabile a Chris”, scrive SM su X. “Quel titolo oggi è di Pulisic, ma apprezzo le parole di Morata”, aggiunge Adam.

“Morata ha ragione, Leao è potenzialmente il giocatore migliore. Le sue parole possono aiutarlo”, apprezza Erm. Scott non è d’accordo: “Leao gioca da anni al Milan e ha sempre avuto alti e bassi: deve ancora raggiungere la continuità che ha Pulisic”. “Pulisic è il migliore, senza dubbio – chiude Anthony – ma quelle di Morata sono parole da leader vero”.