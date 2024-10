Campello, lo sfogo social dopo la seperazione da Morata: "Sto male dentro, impossibile essere felici ora"

La modella e influencer ha risposto sui social a un'accusa sul suo stato d'animo: "Non voglio che mi scrivano 'poverina'". La separazione con il giocatore del Milan continua a far male

La love story tra Alice Campello e Alvaro Morata ha appassionato tutti i loro sostenitori, che dopo la loro separazione si sono sentiti feriti come se fossero della famiglia. Alcune volte anche troppo. La modella sta cercando di andare avanti, ma spesso va a scontrarsi con il suo passato. “Troppe foto con il sorriso” scrivono dalla Spagna. Una brutta accusa, come se un social potesse essere un “termometro del dolore”, ma la risposta dell’influencer non è tardata ad arrivare.

Alice Campello, il messaggio social

“Troppo felice? Capisco che si possa percepire questo ma è impossibile essere felici come se niente fosse in una situazione del genere. Non sfrutterò però il momento per far parlare o fare pena in modo che la gente mi scriva “poverina”. La vita continua e i problemi restano a casa mia” – questo il messaggio di Alice Campello verso chi l’ha accusata di pubblicare troppe foto con il sorriso, dopo la separazione con Alvaro Morata. L’influencer ha poi aggiunto: “Voglio che i miei figli mi vedano sorridere, questo non significa che io non stia male dentro“. Ma qualche ora prima a far scatenare i sostenitori della coppia è stato un altro dettaglio…

Campello-Morata, crisi superata? Il dettaglio

C’è chi vorrebbe un ritorno di fiamma e di certo non lo nasconde. Sui social sono tanti i “tifosi” della coppia. E un dettaglio nelle foto postate da Alice Campello ha fatto impazzire i suoi follower. Di cosa si tratta? Di un anello al dito anulare che sembra la fede del suo matrimonio con Morata. In molti sono rimasti sorpresi e sperano in un riavvicinamento. Le ipotesi però sono tante, anche perché il gioiello non compare in tutti gli scatti. Si tratta allora di qualcosa di diverso dal “sigillo del loro amore”?

Campello-Morata, rapporti distesi

Di certo non sono in cattivi rapporti e l’ultimo esempio è arrivato qualche giorno fa, precisamente il 23 ottobre, la data del compleanno del giocatore del Milan. E non sono mancati gli auguri da parte di Alice Campello: Tanti auguri super papi”, ha scritto l’influencer postando una foto in cui Alvaro abbraccia uno dei suoi quattro figli. “Grazie Ali”, ha risposto Morata condividendo la story. Un rapporto di rispetto, con il giocatore rossonero presente per i suoi figli, anche se i sostenitori della coppia sognano un ritorno insieme.