Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cagliari-Bologna, Lecce-Verona e Milan-Napoli

La programmazione delle gare della 10a giornata del campionato di Serie A 2024-25: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Archiviata la nona giornata di Serie A 2024/25, è già tempo per le squadre di tornare in campo nel primo turno infrasettimanale, in programma da martedì 29 a giovedì 31 ottobre. I riflettori saranno puntati sul big match di San Siro tra Milan e Napoli, mentre l’Inter sarà ospite dell’Empoli. La Juventus se la vedrà con il Parma, mentre all’Olimpico Juric ritrova il Torino da ex.

La situazione in classifica prima della 10a giornata

Classsifica: Napoli 22, Inter 18, Juventus 17, Fiorentina 16, Atalanta 16, Lazio 16, Udinese 16, Milan 14*, Torino 14, Empoli 11, Roma 10, Bologna 9*, Como 9, Cagliari 9, Verona 9, Monza 8, Parma 8, Genoa 6, Venezia 5, Lecce 5.

*una gara in meno.

Le partite in programma per la 10a giornata e dove vederle

Cagliari-Bologna 18:30 29 ottobre DAZN Sky Lecce-Verona 18:30 29 ottobre DAZN Milan-Napoli 20:45 29 ottobre DAZN Empoli-Inter 18:30 30 ottobre DAZN Venezia-Udinese 18:30 30 ottobre DAZN Atalanta-Monza 20:45 30 ottobre DAZN Juventus-Parma 20:45 30 ottobre DAZN Sky Genoa-Fiorentina 18:30 31 ottobre DAZN Como-Lazio 20:45 31 ottobre DAZN Sky Roma-Torino 20:45 31 ottobre DAZN

Le partite di oggi, martedì 29 ottobre

La decima giornata di Serie A 2024/25 si apre con la sfida tra Cagliari e Bologna . I sardi, reduci dalla sconfitta contro l’ Udinese , cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico, mentre la squadra di Vincenzo Italiano , senza l’impegno dello scorso turno a causa del rinvio contro il Milan, punta a rientrare in campo con energie fresche.

e . I sardi, reduci dalla sconfitta contro l’ , cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico, mentre la squadra di , senza l’impegno dello scorso turno a causa del rinvio contro il Milan, punta a rientrare in campo con energie fresche. In contemporanea, al Via del Mare si disputerà il delicato match tra Lecce e Verona . I salentini, fanalino di coda, arrivano dal ko di misura contro il Napoli , e cercano punti fondamentali per risalire in classifica. Di fronte, i gialloblù, reduci dalla pesante sconfitta per 6-1 contro l’Atalanta, sono chiamati a una svolta per riprendere il cammino verso una salvezza tranquilla.

e . I salentini, fanalino di coda, arrivano dal ko di misura contro il , e cercano punti fondamentali per risalire in classifica. Di fronte, i gialloblù, reduci dalla pesante sconfitta per 6-1 contro l’Atalanta, sono chiamati a una svolta per riprendere il cammino verso una salvezza tranquilla. Alle 20:45, luci accese a San Siro per il big match del turno infrasettimanale tra Milan e Napoli. I rossoneri, rinvigoriti dalla vittoria in Champions League contro il Club Brugge e con qualche giorno di riposo in più grazie al rinvio della partita contro il Bologna, affrontano con fiducia la squadra di Conte. Gli azzurri, attualmente in testa alla classifica, si presentano forti del successo di misura conquistato nel weekend contro il Lecce.

Le partite di domani, mercoledì 30 ottobre

L’ Inter di Inzaghi sarà impegnata in trasferta contro l’ Empoli al Castellani . I nerazzurri, reduci dall’emozionante 4-4 contro la Juventus , vogliono tornare alla vittoria per mantenere il passo delle prime della classe e ridurre il gap dal Napoli capolista. Dall’altra parte, la squadra di D’Aversa arriva alla sfida dopo il pareggio per 1-1 contro il Parma .

di Inzaghi sarà impegnata in trasferta contro l’ al . I nerazzurri, reduci dall’emozionante 4-4 contro la , vogliono tornare alla vittoria per mantenere il passo delle prime della classe e ridurre il gap dal Napoli capolista. Dall’altra parte, la squadra di arriva alla sfida dopo il pareggio per 1-1 contro il . L’ Udinese , a caccia di conferme dopo il 2-0 rifilato al Cagliari , affronterà un Venezia in difficoltà, reduce da quattro turni senza vittorie e con un solo punto all’attivo, maturato nel pareggio contro il Monza .

, a caccia di conferme dopo il 2-0 rifilato al , affronterà un in difficoltà, reduce da quattro turni senza vittorie e con un solo punto all’attivo, maturato nel pareggio contro il . In grande forma l’ Atalanta , reduce dalla roboante vittoria per 6-1 contro il Verona . Gli uomini di Gasperini , pienamente in fiducia, ospiteranno il Monza al Gewiss Stadium. I biancorossi, dal loro canto, cercheranno di inanellare il quarto risultato utile consecutivo.

, reduce dalla roboante vittoria per 6-1 contro il . Gli uomini di , pienamente in fiducia, ospiteranno il al Gewiss Stadium. I biancorossi, dal loro canto, cercheranno di inanellare il quarto risultato utile consecutivo. La Juventus, archiviato il pirotecnico 4-4 nel derby d’Italia contro l’Inter, torna all’Allianz Stadium per affrontare il Parma. Momento delicato per gli gli emiliani, che non trovano la vittoria da sette giornate: l’ultimo successo risale al 24 agosto, quando riuscirono a imporsi per 2-1 sul Milan.

Le partite di giovedì 31 ottobre

Al Ferraris si sfideranno Genoa e Fiorentina , con i rossoblù a caccia di punti fondamentali per risalire una classifica che li vede in difficoltà dopo un avvio di stagione complicato. La squadra di Gilardino non vince da sette turni e ha bisogno di un risultato positivo per interrompere la striscia negativa. La Viola arriva al Ferraris in un ottimo stato di forma: cinque risultati utili consecutivi in campionato e le due vittorie in Conference.

si sfideranno e , con i rossoblù a caccia di punti fondamentali per risalire una classifica che li vede in difficoltà dopo un avvio di stagione complicato. La squadra di non vince da sette turni e ha bisogno di un risultato positivo per interrompere la striscia negativa. La arriva al in un ottimo stato di forma: cinque risultati utili consecutivi in campionato e le due vittorie in Conference. La Lazio , invece, sarà impegnata in trasferta contro il Como nel turno infrasettimanale. I biancocelesti cercano riscatto dopo la sconfitta contro il Torino , mentre i lombardi, allenati da Baroni, arrivano con il morale alto dopo il convincente 3-0 inflitto al Genoa .

, invece, sarà impegnata in trasferta contro il nel turno infrasettimanale. I biancocelesti cercano riscatto dopo la sconfitta contro il , mentre i lombardi, allenati da Baroni, arrivano con il morale alto dopo il convincente 3-0 inflitto al . Sfida particolare all’Olimpico, dove Juric (se sarà confermato) affronterà il Torino da ex. Il tecnico della Roma, protagonista di tre stagioni alla guida dei granata, troverà di fronte una squadra che ha appena interrotto una serie negativa di tre sconfitte grazie alla vittoria contro il Como. I giallorossi, ancora alla ricerca di continuità in campionato nonostante la buona prova in Europa League, hanno bisogno di una vittoria per riavvicinarsi ai tifosi e rilanciarsi in classifica.

