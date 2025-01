Addio ex Torino Denis Law, la maledizione del grande Manchester United: quanti morti per demenza

Si spegne un'icona del calcio mondiale, tra i grandi protagonisti degli anni 60. Ennesimo caso di demenza collegato ai Red Devils di quell'epoca

Se ne va un’altra icona del calcio. A 84 anni, infatti, si è spento Denis Law attaccante anni 60 di nazionalità scozzese che ha giocato con entrambi i club di Manchester, ottenendo i maggiori successi su sponda United, ma che ha avuto anche l’opportunità di misurarsi con la nostra Serie A disputando una stagione al Torino. Continua la maledizione Red Devils con tante vecchie glorie morte per demenza.

L’idolo di papà Bergkamp

Per capire l’importanza che ha avuto nel calcio Denis Law, nome probabilmente non in hype per le nuove generazioni, si può citare Dennis Bergkamp. Quest’ultimo infatti deve il suo nome proprio al grande attaccante scozzese: suo padre, che ne era un grande estimatore, si limitò ad aggiungere una “n” per distinguerlo nella pronuncia dalla versione femminile.

Il Pallone d’Oro e lo straordinario palmarès

Denis Law è stato anche Pallone d’Oro. Il riconoscimento gli fu assegnato nel 1964, annata che lo vide arrivare davanti ad altre stelle del calcio mondiale come Luisito Suarez e Amancio del Real Madrid. Per il resto, basta citare il suo palmarès che conta: una Coppa d’Inghilterra (1963), due Charity Shield (1965, 1967), due titoli nazionali (1965, 1967) e – soprattutto – della Coppa dei Campioni vinta nel 1969 con Charlton e George Best.

I tanti casi di demenza nello United

Il suo nome è indiscutibilmente legato al Manchester United, club con il quale ha disputato 11 stagioni segnando 237 gol in 397 presenze. In Italia lo si ricorda per la fugace esperienza col Torino nella quale arrivò in doppia cifra con 10 reti in 28 apparizioni.

Nel 2021 Law aveva rivelato di dover combattere contro una forma di Alzheimer e demenza vascolare. Non il primo caso simile collegato ai Red Devils. Anche Charlton, scomparso nell’ottobre 2023, Nobby Stiles, Tony Dunne, David Herd e Bill Foulkes avevano ricevuto la stessa diagnosi prima di morire.