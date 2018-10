Addio Marchisio-Juventus, il padre rivela tutto

Il padre e agente di Claudio Marchisio, Stefano, in un'intervista a Tuttosport ha ripercorso la situazione che ha portato al doloroso addio di suo figlio alla Juventus.

A cominciare dal 17 agosto, il giorno dell'addio: "Mi ricordo la telefonata di Claudio, a cui avevano appena comunicato la situazione: ero in vacanza in Val d'Aosta e mi sono precipitato in sede".

"Tre anni fa Claudio sarebbe potuto andare altrove a guadagnare di più. Nel 2017 ha detto no al Milan che gli offriva un ingaggio doppio perché il suo desiderio era quello di chiudere la carriera nella Juventus, la squadra del suo cuore. Nel calcio le cose cambiano: capisco la decisione della dirigenza bianconera di voler ringiovanire la squadra. Un po' di nostalgia c'è da parte di Claudio e sarebbe strano il contrario, fosse ancora alla Juventus probabilmente sarebbe l'uomo più felice della Terra".

"Non vederlo in bianconero mi fa effetto, però poi io sono prima di tutto suo padre e la priorità per un papà è vedere il proprio figlio sereno. Il blu è strano, ma poi penso che con lo Zenit ha collezionato 5 presenze e un gol in un mese e non fosse stato per l'influenza della scorsa settimana non avrebbe saltato nemmeno le ultime due gare. Magari, restando alla Juventus, lo stesso numero di partite le avrebbe disputate in un anno".

In Russia Marchisio si trova bene: "Vederlo in blu mi ha riportato all'anno di Empoli. Claudio sta lavorando duro per riconquistare un posto nell'Italia. Non ero mai stato a San Pietroburgo in passato e ho scoperto un gioiellino di città: è un po’ Venezia e un po’ Parigi, soltanto più fredda. Poi è molto pulita, ordinata, moderna: bellissima. Ma sono contento soprattutto perché ho visto Claudio felice e soddisfatto della sua nuova avventura. I tifosi dello Zenit lo hanno accolto alla grande. L’altro giorno siamo andati allo zoo di San Pietroburgo con i miei nipoti e diversi ragazzi hanno riconosciuto Claudio chiedendogli foto e autografi. L’affetto per mio figlio è fondamentale: da sempre considera i tifosi la parte più bella del calcio".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 10:45