Addio Mercedes, Aldo Costa torna in Italia

La Mercedes saluta Aldo Costa. L’ingegnere parmigiano, in passato direttore tecnico della scuderia delle Frecce d’Argento e da poco più di un anno consulente, concluderà infatti il proprio lavoro con la casa tedesca alla fine di settembre, per poi tornare in Italia e assumere l’incarico di direttore tecnico della Dallara.

A dare l’annuncio è stata la stessa azienda di Varano de’ Melegari, insieme alla Mercedes.

“Da quando ho fatto un passo indietro dal mio ruolo di direttore tecnico mi sono divertito a supportare il team durante questa stagione e ho anche cercato la mia prossima sfida oltre la Formula 1 – ha dichiarato Costa – Dopo molti anni di lavoro ai vertici del nostro sport, sono entusiasta di poter contribuire con ciò che ho imparato ad altre serie di corse e ai progetti automobilistici ad alte prestazioni al di fuori delle corse. Sono orgoglioso di unirmi a questa iconica compagnia del motorsport italiano”.

Questo invece il commiato del principal Mercedes Toto Wolff: “La passione di Aldo per le corse brucia intensamente, sia nell’ufficio tecnico che, a volte, anche nella cabina di pilotaggio. Voleva tornare in Italia per trascorrere più tempo con la sua famiglia e ha ancora molta energia e competenza per contribuire alla comunità degli sport motoristici”.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 12:51