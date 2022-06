L'addio al nubilato di Federica Pellegrini: fuga a Formentera e Macarena in spiaggia

Il suo addio al nubilato non è un evento privato, come d’altronde nulla di ciò che la riguardi: Federica Pellegrini, la Divina, si sposa a fine agosto a Venezia, con il suo compagno-allenatore Matteo Giunta dopo aver ricevuto una proposta tradizionale, romantica e incorniciata dallo scenario della laguna che ha fatto da sfondo alla crescita della campionessa mestrina. Sua e della sua famiglia, di quando suo padre (barista) lavorava in città.

L’addio al nubilato di Federica Pellegrini

Dunque, anche il suo addio al nubilato è cosa che ci riguarda nella misura in cui l’allegria, la spensieratezza di Federica e delle sue compagne di viaggio hanno voluto esternare con quel meraviglioso meccanismo che si riassume nel bottone della condivisione.

E così apprendiamo, con il medesimo stupore di Federica, del suo “rapimento” e della fuga alle Baleari, destinazione Formentera sulle cui spiagge sottilissime, bianche, quasi candide, la futura sposa si esibisce in una Macarena perfetta dimostrandosi ancora più che allenata, dopo il ritiro dall’attività agonistica.

La folle nottata della partenza per Formentera

Federica ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di gruppo e il video della sveglia notturna scrivendo:

“Sono arrivate all’1:45…… ripeto…all’1:45 ….Detto questo….si parteeeee …. Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”.

Come Marylin, l’ironia della Pellegrini

Ma anche altri video, scatti, giochi, sorrisi e divertimento: Federica con il costume bianco con una scritta eloquente (Bride to be) si è improvvisata in un canto e una evocazione che ricorda Marylin Monre e il suo I wanna be loved by you, con una didascalia che però corregge le ambizioni della Pellegrini:

“Come Marilyn… dopo due birre”.

Un modo per salutare la piscina, il nuoto, l’agonismo e intraprendere la vita matrimoniale che segna, sul versante privato la svolta attesa, perché tra televisione, CONI e gli impegni legati al mondo delo sport che mai abbandonerà Federica è un continuo divenire.

Nonostante anche sgradevoli gesti di una certa parte del pubblico che, in modo gratuito e becero come accaduto a Jesolo, hanno provato a scalfire la campionessa. Una donna capace di reagire comunque, dentro e fuori la vasca contro le parole ostili, l’ansia, le sconfitte e sapersi conquistare le vittorie più importanti.

