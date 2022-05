Mentre sui social, precisamente nelle stories, imperversano i sopralluoghi con il wedding planner Enzo Miccio, ecco che il prossimo numero che comparirà in edicola di Chi dedica alla coppia prossima alle nozze una doppia intervista.

Federica Pellegrini, la Divina, e il suo ex allenatore Matteo Giunta si sposeranno a fine estate a Venezia, nella romantica laguna che accoglie i ricordi infantili e fanciulleschi di Federica (mestrina di origine) pronta ad affrontare un nuovo percorso della sua vita, anche professionale.

“Forse la decisione più giusta che abbiamo preso è stata proprio quella di dividere il percorso atletico da quello privato e personale. Io avevo avuto relazioni che anche da un punto di vista mediatico erano state importanti. Non il massimo. E poi nel nostro ambiente la storia con l’allenatore un po’ destabilizza. Sì, all’inizio non lo sapeva proprio nessuno, correva veloce il 2018”, si legge nell’anteprima dell’intervista.

Di solito restio a offrirsi ai riflettori e alle telecamere, più a suo agio a bordopiscina magari impegnato in allenamenti, Matteo Giunta ha ripercorso i momenti che hanno sancito questa unione totale, tra pubblico e privato:

“Noi eravamo già affiatati come allenatore e atleta ed è subentrato questo amore forte, ma la nostra era già una quotidianità condivisa, per me è stato tutto naturale”.