Addio Superlega, la Juventus conferma: nessuna minaccia dalla Uefa. Ma è caos sul web

Il club bianconero ha emesso un comunicato dopo le indiscrezioni dalla Spagna confermando l'addio al progetto nato con Real e Barcellona. Ma i tifosi non ci stanno e accusano Ceferin

06-06-2023 20:15

“Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna, Juventus Football Club informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, come Juventus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l’eventuale uscita di Juventus dal Progetto Super Lega”.

La Juventus precisa: nessuna minaccia dalla Uefa

E’ quanto si legge in una nota della società bianconera dopo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna circa l’uscita della Juventus dal progetto Superlega. “La Società – si legge ancora – procederà alle eventuali comunicazioni dovute ai sensi di legge all’esito delle interlocuzioni e valutazioni in merito a quanto precede, precisando che molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione (ivi incluso qualsiasi riferimento a presunte minacce di eventuali sanzioni da parte della Uefa) non corrispondono al vero. Per maggiori informazioni sul Progetto Super Lega, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 19 aprile e 21 aprile 2021”.

La Juve smentisce As

Dunque niente cessione al “ricatto” che, secondo i media spagnoli e molti tifosi, sarebbe stato fatto dalla Uefa ai danni del club bianconero, ossia di cinque anni senza l’Europa. Smentita dunque parzialmente l’indiscrezione di As, secondo cui nella lettera inviata a Barcellona e Real Madrid, Maurizio Scanavino avrebbe affermato che la Uefa “minaccia di escludere il club dalle competizioni europee per cinque anni per i casi in cui è stato coinvolto nelle ultime stagioni”. L’uscita ufficiale dal club bianconero dal progetto richiederà comunque tempo prima di espletare tutte le procedure burocratiche e contrattuali.

Superlega, i tifosi della Juve contro Ceferin

Eppure, per i tifosi alla base di tutto ci sarebbe comunque il ricatto che Ceferin avrebbe fatto al club, dopo la clamorosa scissione firmata Andrea Agnelli. Secondo Francesco, infatti, “Ceferin, ha messo sullo stesso piano i presunti errori della Juventus su bilanci o simili con la tragedia dell’heysel provocata dalla follia dei tifosi del Liverpool, dove persero la vita 39 persone”. Mentre Michele semplicemente si chiede: “Io capisco che state male e qualsiasi cosa va bene per criticare la Juventus, ma nemmeno usare un neurone per pensare che in Italia Milan e Inter hanno già fatto la stessa cosa no??”. Mentre Emanuele ci mette del sano pragmatismo: “Scelta giusta da parte della Juventus, il progetto utopico della Superlega non va bene per la Juventus. La società invece dovrà concentrarsi sul progettare una ripartenza per la prossima stagione che sia seria e futuribile”. Mentre Augusto la butta nell’ironia: “Forse è la cosa più sensata che si è sentita dalla dirigenza in questi ultimi 2 anni”.