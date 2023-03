L'amministratore delegato bianconero: “Abbiamo tanti appuntamenti importanti, a iniziare da quello del 19 aprile”

31-03-2023 15:09

Quelle che attendono la Juventus sono settimane intense, sia sul versante della giustizia sportiva sia sul campo che preoccupa in primis Allegri, come sottolineato dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Aprile costituisce, dopo la sentenza che ha sancito la penalizzazione inflitta alla Juventus di 15 punti, il mese centrale del calendario bianconero con la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, che si esprimerà sulla penalizzazione inflitta a campionato in corso alla società bianconera.

Sul tema è intervenuto Maurizio Scanavino, amministratore delegato bianconero, che ha parlato al termine dell’Assemblea di Lega, toccando le delicate vicende giudiziarie che hanno travolto, investito e costretto a una rivoluzione interna la Juventus (e John Elkann).

Inchiesta Juve, Scanavino rompe il silenzio

Senza consentire che trapeli oltre il dovuto quel cauto ottimismo che è stato trasmesso anche dai legali bianconeri, Maurizio Scanavino si abbandona a una dichiarazione apparentemente poco incline a trasferire carico di emotività o significati latenti, consentendo che venga poi manifestata la consapevolezza che potrebbero essere procedimenti assai più lunghi e di complessa risoluzione.

“Inchieste della Procura Figc? Aspetteremo, vediamo a partire dalla prima del 19 aprile cosa succederà- ha spiegato l’ad della Juve riferendosi al ricorso al Collegio di garanzia del Coni sul -15 di penalizzazione -. Speriamo si risolva tutto al meglio“.

“La fiducia c’è, certamente ci stiamo difendendo serenamente, poi aspettiamo i verdetti – ha aggiunto a margine dell’Assemblea della Lega Serie A a Milano -. Di più non possiamo dire”, la sua chiosa sugli intrecci che interessano la società.

I rinnovi di Di Maria e Rabiot

“Rinnovi Di Maria e Rabiot? Ci stiamo lavorando. Siamo a lavoro per la prossima stagione, prima però dobbiamo aspettare di vedere cosa succederà nel mese di aprile”, ha precisato guardando alle prossime sfide in campo, ma prestando attenzione a quello che accadrà a breve in relazione alle inchieste in corso su plusvalenze e manovre stipendi delle quali vi abbiamo dato conto con i plausibili risvolti che emergerebbero.

I possibili scenari scaturiti dall’inchiesta Prisma

Senza considerare quel che potrebbe scaturire dal trasferimento degli atti alle procure competenti, per quelle operazioni già sottoposte all’attenzione dei magistrati torinesi titolari dell’inchiesta Prisma e che, proprio oggi, hanno acceso i riflettori sul caso Spinazzola.

“Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo l’Europa League e la Coppa Italia… – ha concluso Scanavino – . Quindi vedremo”.

