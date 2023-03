Si va verso la fumata bianca: il fantasista argentino classe 1988 campione del mondo verso la decisione di rinviare il suo ritorno in patria al Rosario Central

La Juventus prepara la stagione 2023-2024 intorno… ad Angel Di Maria. La strategia c’è, la volontà comune di proseguire insieme anche. Tutto, allo stato dell’arte, porta a pensare che il matrimonio tra Vecchia e Signora ed El Fideo possa proseguire senza intoppi, al di là delle future volontà del fuoriclasse di terminare la propria carriera in patria, nel Rosario Central, la squadra del suo cuore.

Secondo il media argentino Tyc Sports, infatti, il giocatore avrebbe già deciso per la fumata bianca della trattativa di prolungamento a un contratto inizialmente impostato sulla base della singola stagione. Un anno in più in bianconero, quindi, spinto dalla stima (reciproca) con Massimiliano Allegri, il bel rapporto coltivato con compagni di squadra e tifosi e, soprattutto, il beneplacito a fermarsi a Torino da parte della famiglia, che si trova particolarmente bene all’ombra della Mole. “Mia moglie e le mie figlie – aveva recentemente dichiarato l’ex Paris Saint-Germain – amano stare qui qui e questo è importante per me“.

La scelta, va specificato, è indipendente dalla qualificazione alla prossima Champions o Europa League. Si tratta, quest’ultima, di una eventualità che influirà solamente sul nuovo ingaggio che percepirà alla Juventus, attualmente fissato sui 6,5 milioni.

Ad ogni buon conto, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche in relazione all’età (Di Maria è un classe 1988), il club bianconero proporrà una (piccola) riduzione godendo inoltre di un’ulteriore “scontistica” grazie al “Decreto crescita“, che – proprio grazie al secondo anno in Italia – entrerà in funzione retroattivamente.