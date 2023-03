Juventus: Di Maria acconsente alla trattativa per il rinnovo di contratto

Lo riferisce Tuttosport nell'edizione di oggi

11-03-2023 09:57

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Di Maria ha acconsentito alla trattativa per il rinnovo di contratto per la prossima stagione. Il Fideo e la sua famiglia stanno bene a Torino, così come il legame molto stretto con l’ambiente bianconero. Da queste motivazioni scatta l’apertura al rinnovo per rimanere in Italia un altro anno. Durante la sosta per le Nazionali dei prossimi 10 giorni, la dirigenza bianconera e gli agenti dell’argentino si troveranno per intavolare i dettagli del rinnovo. Di Maria vuole restare anche senza Champions League. L’intesa, inoltre, sarebbe relativa anche su cifre molto simile a quelle percepite dal campione del mondo, che contribuisce ai bianconeri di un risparmio di oltre 4 milioni su questa stagione ed altrettanti per la prossima.