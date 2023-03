Sembra che la decisione del Collegio possa scivolare in avanti; l'auspicio è che tutto si chiuda entro i primi giorni di giugno, ma ciò potrebbe non accadere e incidere sulla Juventus anche per la prossima stagione

16-03-2023 12:14

C’è un rischio da evitare, più che plausibile nell’inevitabile susseguirsi di inchieste, dei nuovi filoni di indagine e nell’emergere di documenti che spingono a approfondimenti obbligati. C’è un rischio concreto, anche se nulla vi è di certo che, nella forma e nella sostanza, è materia su cui interrogarsi giunti a questo punto della stagione, con una classifica già ritoccata dai -15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus.

Inchiesta Juventus, l’allarme di Gravina

Quanto dichiarato martedì scorso dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ribadito l’ovvio che poi così ovvio non è:

“Il campionato emetterà un suo verdetto. Noi rimaniamo in attesa del giudizio del Collegio di Garanzia per una sola società. Ci sono altre verifiche da parte della procura, non so se saranno definite in questo campionato o in momenti successivi ma la giustizia deve seguire il suo corso”.

Una fotografia alquanto realistica dello stato delle cose, quella scattata in un periodo compito ma dense di incertezze dal presidente della Federcalcio che intendeva sottolineare come l’auspicio sia quello di risolvere entro il 4 giugno le questioni pendenti a livello di giustizia sportiva, ma non potrebbe anche non essere così.

Il rischio concreto e le ripercussioni sul campionato

Sia l’inchiesta plusvalenze, sia l’inchiesta legata agli ingaggi (quantomeno fino al secondo grado di giudizio) dovrebbero definirsi con una decisione che metterebbe il punto a questo campionato condizionato dalle vicende giudiziarie oltre che dal Mondiale. Ma se poi dovessero subentrare variabili quali ricorsi allora si sforerebbe con l’inevitabile conseguenza toccare anche la stagione successiva. Un rischio che non si può escludere a priori.

Fonte: ANSA

Inchiesta plusvalenze

Per quel che riguarda l’inchiesta plusvalenze si attende, alla luce dei recenti sviluppi, l’udienza del Collegio di Garanzia cui la Juventus ricorre convinta di poter far cancellare o almeno ridurre la penalizzazione di 15 punti, inflitta a gennaio dalla Corte Federale d’appello a campionato in corso. Secondo quel che riferisce Tuttosport, alla data prevista o più probabile sarebbe subentrata una nuova collocazione: per il Collegio di Garanzia si dovrebbe attendere oltre. L’udienza sarebbe in data prossima a Pasqua, per consentire ai membri del collegio di studiare a fondo la mole dei documenti, gli atti del processo.

A loro spetta, poi, valutare se la sentenza va annullata per vizi di forma o procedurali e l’eventuale decisione, in questo caso, sarebbe inappellabile. In questo quadro verrebbero cancellati i punti di penalizzazione e l’inibizione inflitta ai dirigenti, ripristinando una situazione antecedente di fatto alla sentenza di gennaio.

Oppure, qualora il Collegio confermasse la sentenza della Corte d’Appello Federale, rigettando il ricorso della Juventus sarebbero confermati i contenuti della pronuncia in termini di penalizzazione e inibizioni. Con una possibile terza via che poi andrebbe ad allungare i tempi della giustizia, ovvero il rinvio alla Corte d’Appello Federale perché corregga eventuali vizi che imporrebbero alla Corte di riscrivere le motivazioni, confermando la condanna o, eventualmente, rimodulando la penalizzazione e le inibizioni.

Le indagini sul versante ingaggi: gli scenari

Passiamo al versante ingaggi: a fine mese il procuratore Chiné concluderà l’iter delle indagini in vista del deferimento per ciò che, giornalisticamente, si è inglobata nella manovra stipendi. L’ipotesi uno è quella del patteggiamento con alcune specifiche relative alla decisione che ciò avvenga prima del deferimento, allora la sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria. Se si opta per il patteggiamento dopo il deferimento, invece la sanzione può invece essere diminuita fino ad un massimo di un terzo.

Se si optasse per il processo ordinario l’iter sarebbe ben diverso: si aprirebbe lo scenario più lungo secondo l’iter previsto. Udienza, memorie, processo e poi impugnazione e così via.

L’udienza del 27 marzo: l’inchiesta Prisma

Uscendo da questo campo, c’è una data che rimane ferma e cerchiata in rosso sul calendario: quella del 27 marzo che indica l’udienza preliminare presso il tribunale di Torino dell’inchiesta Prisma (sul versante della giustizia ordinaria) che ha portato sul banco degli imputati dodici dirigenti bianconeri tra cui il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene e l’ex dg Fabio Paratici, oltre alla Juventus in quanto persona giuridica. Per non parlare delle ripercussioni a livello Uefa, trasmessi gli atti e i documenti richiesti.

