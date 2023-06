Adieu Trek-Segafredo, bienvenue Lidl Trek

Cambio di sponsor per la squadra di Luca Guercilena. “Grazie al presidente Zanetti per la sua passione” scrive su Tweet

26-06-2023 14:56

“Ieri è stato l’ultimo giorno della Trek-Segafredo. Insieme abbiamo vinto oltre 200 gare e lasciato un segno nel ciclismo. Grazie al Presidente Zanetti per la sua passione e al suo staff per il supporto. Chiudiamo in bellezza, con 10 titoli nazionali. E ora, apriamo le porte a Lidl-Trek”. Con questo tweet Luca Guercilena, general manager del team, ufficializza il passaggio di sponsor con l’abbandono della Segafredo e l’ingresso del discount tedesco Lidl come main sponsor. Mercoledì 28 la presentazione della nuova maglia.