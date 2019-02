Adrian Banks vince anche fuori dal campo.

La guardia di Brindisi è impegnata nel sociale, con l’associazione ‘Hoops for Kids’ fondata con la moglie per aiutare i bambini disagiati.

“Ho pensato di utilizzare il basket come strumento di aggregazione oltre che come contenitore di valori sociali e morali per tutti quei bambini che vivono in difficoltà nelle città israeliane – ha raccontato alla ‘Gazzetta dello Sport’ -. Israele è un Paese che porto nel cuore e non solo perché ho conosciuto mia moglie, che ha tra l’altro ha acquisito la doppia cittadinanza. Potermi rendere utile rappresenta un motivo di grande gioia e soddisfazione in modo particolare quando riusciamo a strappare un sorriso a chi è meno fortunato di noi”.



SPORTAL.IT | 06-02-2019 11:15