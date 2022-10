28-10-2022 15:38

Il totem Adriano Panatta analizza il gran momento (tre giocatori nella top 25, cinque nella top 100 e venti nella top 200) del tennis di casa nostra e confessa di apprezzare Lorenzo Musetti: “Lui è il più estroso del gruppo, non ho dubbi. Ha più soluzioni di tutti in campo, inclusi Berrettini e Sinner: essendo anche molto giovane, può maturare dal punto di vista tecnico” spiega al Giorno – Carlino “Questi ragazzi sono sulla buona strada e possono tutti centrare la grande impresa, occorrerà la fortuna di esserci al momento giusto. Mi piace pensare sia il miracolo dello sport, ogni tanto succedono cose particolari, come l’exploit femminile con Schiavone e Pennetta. Alcaraz? Non mi emoziona da un punto di vista tennistico, ma ha due grandi doti: è estremamente forte e continuo, per questo può centrare molti Slam”.