Van der Poel: “Fosse per me, Mathieu non correrebbe più quest’inverno”

03-01-2022 08:47

A causa di qualche problemino fisico di troppo, il padre di Mathiue Van Der Poel si era spesso dimostrato molto cauto sul ritorno sui pedali del figlio nella specialità di ciclocross.

Dopo il ritiro dalla prova del Superprestige di Heusden-Zolder, Adrie (padre di Mathieu) vorrebbe che il figlio Mathieu chiudesse qui la sua stagione di ciclocross. Mentre il vincitore dell’ultima Strade Bianche è tornato ad allenarsi nel giorno di Capodanno dopo aver rinunciato ad alcune gare, il padre vorrebbe che il classe ’95 si fermasse con il ciclocross per quest’anno, rinunciando anche a difendere il titolo iridato nell’appuntamento americano di Fayetteville a fine gennaio.

“Se dipendesse da me, non correrebbe più questo inverno – ha spiegato Adrie Van der Poel a Het Nieuwsblad – Non ha più senso. Se ricominciasse, comincerebbe di nuovo a forzare e non sarebbe un passo in avanti o un miglioramento” ha concluso, facendo un ragionamento comunque abbastanza simile a quello dei fratelli Roodhoft, che hanno spiegato di non sapere ancora quando il loro corridore potrà fare il proprio ritorno alle gare.

