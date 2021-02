Afellay si ritira a 34 anni: "Il momento è arrivato"

A 34 anni e dopo una carriera segnata dagli infortuni, Ibrahim Afellay ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

L’ormai ex trequartista ha dato l’annuncio dell’uscita di scena dal calcio giocato in diretta tv, durante la trasmissione ‘NPO Studio Voetbal’ di cui è uno degli opinionisti.

“Ho smesso. Questo momento arriva, si sa. Ce l’avevo in testa da un po’. Sapevo cosa volevo e, soprattutto, cosa non volevo. Alla fine ho preso questa decisione e sono in pace con me stesso. Avrei voluto continuare per un altro anno, ma non a tutti i costi”.

Afellay era svincolato da giugno 2020, quando si era esaurito il contratto con il PSV, dove era tornato un anno prima dopo la precedente esperienza durata dal 2003 al 2011.

Palmares di tutto rispetto per l’olandese: in bacheca anche la Champions League 2010-2011 vinta con la maglia del Barcellona, griffata con l’assist a Messi per il goal del momentaneo 0-1 sul campo del Real Madrid nell’andata della semifinale.

Afellay vanta anche una medaglia d’argento ottenuta con l’Olanda ai Mondiali del 2010 in Sudafrica, dove gli ‘Orange’ vennero sconfitti in finale dalla Spagna con un gol di Iniesta nei tempi supplementari.

OMNISPORT | 01-02-2021 10:16