Afghanistan, Fifa: "Aiuteremo chi se ne vuole andare"

La Fifa e il sindacato internazionale dei giocatori, Fifpro, si sono accordati per aiutare a evacuare dall’Afghanistan i calciatori che desiderano farlo, ha annunciato il segretario generale della Federcalcio internazionale, Fatma Samoura.

“Stiamo lavorando con la Fifpro”, ha spiegato la dirigente della Fifa, precisando che sarà intanto necessario valutare “il numero dei giocatori interessati”. “In passato abbiamo già portato via calciatori dall’Afghanistan, dobbiamo poterlo fare di nuovo”, ha aggiunto.

Il sindacato dei calciatori aveva annunciato in un tweet di “essere in contatto con i governi per stabilire un piano di evacuazione per gli atleti a rischio”, volto “a mettere più persone possibile in un luogo sicuro”. Fifpro si era detta colpita dalla morte di un giocatore delle nazionali giovanili afgane, Zaki Anwari, precipitato all’aeroporto di Kabul mentre cercava di aggrapparsi a un aereo.

OMNISPORT | 22-08-2021 15:48