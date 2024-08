Agente Osimhen dice no ad arabi e chiede rispetto, si scatena la protesta dei tifosi

Roberto Calenda sostiene che il bomber ha ancora tanto da dire in Europa e ricorda di come Victor abbia fatto la storia con la maglia azzurra

In attesa di Lukaku, col quale sono sorti problemini legati ai diritti d’immagine che hanno fatto slittare la firma (peraltro sicura) i gol del Napoli sono arrivati per ora da Di Lorenzo, Kvara e Simeone, tre pezzi più o meno grandi della squadra dello scudetto ma Conte, pur avendo in rosa Osimhen, non può schierare il nigeriano che aspetta ancora di conoscere il suo futuro. La sua destinazione è diventata un giallo: il Chelsea lo vuole ma non troppo, il Psg sì ma solo low cost, gli arabi lo ricoprirebbero d’oro ma è lui che non vuole andarci. Sulla questione è intervenuto a gamba tesa l’agente del bomber, Roberto Calenda.

Osimhen, un futuro tutto da scrivere

Conte sapeva dal primo momento che non avrebbe potuto contare su Osimhen e per ora, come accaduto ieri col Bologna, si sta arrangiando in attacco con quel che c’è aspettando Lukaku. A ogni domanda sul nigeriano risponde sempre: parlatene con la società, è una situazione che ho ereditato. Ma dove giocherà in questa stagione il bomber? Gli arabi avevano formulato un’offerta da 70 milioni a De Laurentiis che era propenso ad accettare. Mancava il sì del giocatore. Che non arriverà mai come spiega il suo agente.

L’agente di Osimhen chiede rispetto

Roberto Calenda, procuratore del nigeriano, scrive su X/twitter: “Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio”

Già il mese scorso Calenda aveva avvisato, sempre su X: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!!”.

I tifosi si scatenano sul web

Fioccano le reazioni: “Rispetto che lui non ha mai avuto.. un calciatore che con 24h di permesso è capace di tornare in Nigeria e poi rientrare in Italia. Professionista zero, il suo agente che gli desse qualche consiglio invece di pensare solo a lucrare” e poi: “Osimhen dopo un anno in tribuna manco 5mln l’anno gli offrono, soprattutto se fa altre bravate” e anche: “Ha espresso lui la volontà di andare via firmando quel contratto a gennaio. È lui che è venuto meno alle prestazioni sportive di gennaio quando poteva partire più tardi per la coppa d’Africa e quelle di maggio, nonché tante altre bambinate da isterico. Rispetto di cosa?”

C’è chi scrive: “Alla fine di questa telenovela di scarsa qualità, chi andrà a perderci sarà soprattutto lui che perderà Filippo e il panaro” e anche: “Serve rispetto. Sono d’accordo. Lo stesso rispetto che questo pessimo agente e Osimhen non hanno per il Napoli da oltre 12 mesi. Hanno ottenuto un rinnovo del contratto a cifre folli senza dare NULLA indietro. VIA DA NAPOLI. VIA”, oppure: “Bene, quindi se Osimhen è un vecchio profeta che ha fatto la storia del Napoli, ottavo al Balon d’Or, pallone d’oro africano, perché nessuno paga la clausola rescissoria? Beh, forse 130 milioni sono troppi, ma nemmeno 100 sono arrivati. Come mai?”

I tifosi sono scatenati: “Osimhen resta un giocatore presuntuoso, lontano da qualsiasi definizione di “professionista serio”. Si facesse due domande se in Europa nessuno offre 70 milioni”. C’è chi non dimentica: “Quando il Napoli perse la Supercoppa e la sua città aveva bisogno di ripartire, ad Osimhen venne la grandiosa idea di postare sui social “So già dove giocherò il prossimo anno”. Dopo oltre un anno ancora qua stai a fare la muffa” e anche: “Procuratore scarsissimo di giocatore forte ma poco professionale. Al 26 agosto mi sa che la tribuna sarà un posto comodissimo dove guadagnarsi i rispettivi stipendi” e infine: “Come uomo vali meno di tanti e sei pure scarso. Non capisco chi debba prenderti con la testa che ti ritrovi. Lascia Napoli e vai a fallire da qualche altra parte”.