Agnelli-Allegri, ecco l'incontro: le richieste e cosa può andare storto

Ore cruciali per il futuro della Juventus. Dopo il mercoledi convulso in cui si sono rincorse indiscrezioni e smentite sul destino diMassimiliano Allegri, è arrivato il momento della verità per il tecnico livornese, che nelle prossime ore, o al più tardi venerdì, incontrerà il presidente Andrea Agnelli per analizzare la stagione ormai conclusa e pianificare quella che verrà. Lo riporta l'Ansa.

Ancora poche ore, dunque, e si saprà se le strade dell'allenatore, che ha ancora un anno di contratto, e della Juventus si separeranno o meno. Al momento non sembrano trovare conferma le indiscrezioni secondo cui il tecnico degli ultimi cinque scudetti sia pronto all'addio, con Antonio Conte, ma anche Pep Guardiola, in pole position per sostituirlo. Ma le voci su un'offerta sontuosa del PSg (15 milioni l'anno) sono insistenti.

Allegri, 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe con la Juventus conquistati in cinque anni, ha diretto l'allenamento mattutino alla Continassa in vista della trasferta contro la Roma ancora a caccia di una qualificazione in Champions League.

Sono cinque le richieste principali di mercato di Allegri: in difesa, si punta ancora forte sul centrale dell'Ajax De Ligt, appena eliminato dalla Champions League. La frenata del Barcellona avvantaggia i bianconeri, ma il Lanciere costa almeno 70 milioni. A centrocampo rivoluzione: dopo Ramsey, Allegri chiede il ritorno di Paul Pogba, oltre che il giocatore del Psg Adrien Rabiot. In attacco l'obiettivo numero uno dell'allenatore toscano è Federico Chiesa.

Oltre al mercato occhi anche sul contratto in scadenza: è possibile che Allegri chieda un cospicuo aumento.

"Dovremo incontrarci con il Presidente per pianificare e programmare il futuro con lucidità – ha detto recentemente Allegri -. Ho le motivazioni giuste per continuare. Tutti gli anni si dice che vado via e poi resto. E questa volta abbiamo il vantaggio di un mese in più per pianificare".

