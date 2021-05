Agnelli si complimenta con Zhang, bufera social

Effetto Superlega? Benchè l’operazione di sganciarsi dalla Champions per andarsene a fare un campionato europeo solo tra grandi sia sfumata i rapporti tra le tre società italiane che avevano aderito al patto sembrano solidi. Lo si evince dal tweet di complimenti di Andrea Agnelli che si rivolge a Steven Zhang dopo che anche l’aritmetica ha ufficializzato la fine dell’egemonia juventina dopo 9 scudetti di fila e il ritorno al tricolore per l’Inter.

Agnelli si congratula con Zhang

Scrive Agnelli su twitter: “Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch. We’ll be back… (Ben fatto Steven. Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario in campo e amico fuori. Torneremo…”.)

I tifosi della Juve attaccano il loro presidente

Parole che non sono piaciute ai tifosi bianconeri: “Grandissima delusione, noi tifosi ci mettiamo l’anima nel tifare ( e soldi quando andavamo allo stadio) invece è tutta questione di soldi e business evidentemente … molto delusa” o anche: “Presidente valuti bene per il prossimo anno l’allenatore, e personalmente lascerei Paratici ma affiancato da un amministratore delegato, secondo me ruolo che è mancato in questi anni” e ancora: “Hai detto che chi fa scelte se ne prende le responsabilità. Ci sono due tizi che nonostante abbiano distrutto una corazzata sono ancora seduti al loro posto. Abbiamo dato un calcio nel sedere ad un vincente con 11 trofei in 5 anni. Facciamo ancora in tempo a rimediare…”.

C’è chi scrive: “Grazie per i 9 consecutivi ma questo glielo hai consegnato tu. Esautorando la dirigenza e il loro progetto sportivo per ascoltare 3 giocatori tuoi amici perché nel progetto non hai mai creduto e infine il capolavoro dell’altro amico Pirlo in panca”.

Infine: “Questo è il tuo 10º Andrea, nove con la Juve uno con l’Inter. Sei stato perfetto per sette anni, poi hai deciso di fare il DS, di scegliere allenatori e giocatori, e di regalare lo scudetto al tuo amico cinese e al mercenario leccese”.

SPORTEVAI | 02-05-2021 17:28