Inter: Scudetto sul divano, esplode gioia tifosi

Quando l’arbitro Pairetto ha espulso il portiere dell’Atalanta Gollini per aver falciato Boga lanciato a rete sembrava davvero che tutto si stesse mettendo in discesa per i tifosi dell’Inter, che avevano scelto il Maipei Stadium come campo principale per accompagnare il Sassuolo nel tentativo di fermare i bergamaschi. Il gol di Gosens ha gelato però solo per poco i fan nerazzurri che aspettavano il semaforo verde per festeggiare lo scudetto: a inizio ripresa il rigore di Berardi ha ridato fiato alle trombe. Il rigore sbagliato dall’Atalanta ha poi sdoganato la festa. Ultimi minuti vissuti col countdown, anche i più freddi perdono il controllo e iniziano a farsi sentire su twitter. In fin dei conti uno scudetto sul divano è uguale a uno scudetto vinto con l’Inter che gioca in casa se allo stadio non puoi andare. Ed allora ecco che al fischio finale si scatena la gioia dei fan nerazzurri per il 19esimo titolo della loro storia.

La giornata del tifoso medio dell’Inter era iniziata presto, con ancora negli occhi il balletto di Conte e dei giocatori nello spogliatoio di Crotone, era continuata nelle prime ore della mattinata con la lunga attesa e si è accesa prima, durante e dopo Sassuolo-Atalanta. Al 90′ la festa può avere inizio. A Piazza Duomo e anche sui social ma la verità è che nessuno si sarebbe fasciato la testa anche nel caso in cui fosse stato tutto rinviato di sei giorni.

Tifosi interisti in festa sui social

Fioccano le reazioni. Dopo il fischio è delirio: “CAMPIONI D’ITALIA!!! CAMPIONI D’ITALIA!!! CAMPIONI D’ITALIA!!!” o anche: “Scudetto 19, c’è solo l’Inter”. Poi commenti più misurati: “Dal raggiungere la Champions all’ultimo minuto a decidere quando vogliamo vincere lo scudetto a due anni di distanza” o anche: “vi dirò, non sarebbe stato proprio un male, la festa scudetto sarebbe stata solo rimandata, ma sarebbero aumentate le probabilità che una tra Juve e Milan rimanesse fuori dalla Champions” o anche: “ Non aveva prezzo la gioia di vincerlo sul campo di San Siro con tutto il gruppo, da Zhang all’ultimo dei magazzinieri, abbracciato a bordo campo che scandisce i minuti finali prima del trionfo”

