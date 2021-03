Agnelli: "Troppe partite non competitive, il calcio deve cambiare"

Parole molto importanti, schiette e taglienti quelle che ha pronunciato quest’oggi Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus suona infatti l’allarme: il sistema calcio è in difficoltà. “Il calcio è a un bivio, bisogna cambiare – le parole del presidente della Juve – Il Covid ha posto una serie di domande sulla sostenibilità dell’attuale modello di calcio. La perdita di incassi è attorno ai 6,5-8,5 miliardi in due stagioni”.

“Sono colpi sulle spalle dei club, se non ci muoviamo rimarremo soli nella illusione di quello che siamo, nell’oblio di quel che siamo stati e nella negazione di quel che potremmo essere”.

L’allarme di Agnelli è chiaro.

“Molto probabilmente ci sono troppe partite che non sono competitive, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Non possiamo dare per scontati i tifosi, o rischiamo di perderli, anzi, dobbiamo metterli al centro”.