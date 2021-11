Aguero smentisce il ritiro: "Sto seguendo le indicazioni dei medici"

12-11-2021 16:33

Sono giorni difficili per Sergio Aguero, costretto a fermarsi almeno tre mesi in seguito al problema cardiaco accusato durante la partita tra Alaves e Barcellona.

Tanto che in queste ore hanno iniziato a circolare alcuni rumors secondo cui Aguero starebbe addirittura meditando di dare l’addio al calcio giocato. Ipotesi questa smentita dal diretto interessato via social.

El Kun, trasferitosi a parametro zero dal Manchester City al Barcellona in estate, ha spiegato di voler solo concentrarsi sul suo recupero seguendo le indicazioni dei medici che prevedono un percorso di cure ed esami per 90 giorni.

Solo successivamente, una volta valutate le sue condizioni, Aguero potrà decidere cosa ne sarà della sua carriera da calciatore. L’ipotesi di appendere gli scarpini al chiodo al momento non è all’ordine del giorno, insomma.

