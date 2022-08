Ajax: Ziyech il sostituto di Antony

29-08-2022 17:14

Secondo quanto indica il quotidiano olandese Die Telegraaf è di 25 milioni di euro la richiesta del Chelsea per Hakim Ziyech.

Il trequartista è quindi l’obiettivo principale dell’Ajax per sostituire Anthony, trasferitosi al Manchester United per una cifra attorno ai 100 milioni di euro. Il nazionale marocchino è stato accostato anche al Milan prima dell’arrivo di De Keteleare e ha indossato i colori della squadra dei Lancieri per quattro stagioni dal 2016 al 2020.

Un innesto di qualità per gli olandesi, che accoglierebbero a braccia aperte Ziyech, tuttavia serve una trattativa fiume.

