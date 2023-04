Fatali i risultati ottenuti ed uno scontro con lo spogliatoio

12-04-2023 10:02

Rudi Garcia non è più l’allenatore dell’Al Nassr. Come indica Marca, il tecnico transalpino è stato esonerato a causa degli scarsi risultati ottenuti dal club, ora secondo in campionato a tre punti dall’Al Ittihad, oltre al pessimo rapporto con la squadra. Il momento scatenante sarebbe stato uno scontro tra l’ex allenatore della Roma e alcuni giocatori.