Al PSG il primo trofeo del 2021: Marsiglia k.o nella Supercoppa

La Supercoppa di Francia non cambia padrone e finisce ancora una volta nelle mani del PSG. La compagine di Pochettino, che conquista così il suo primo trofeo dopo l’arrivo al posto di Tuchel in quel di Parigi, mette in bacheca una medaglia d’oro già nel gennaio del nuovo anno.

Una gara equilibrata quella tra PSG e Marsiglia, a duello per la Supercoppa di Francia. Pochettino ha scelto Icardi e non Kean stavolta, con Mbappè e Di Maria sulle fasce esterne. Dentro invece Florenzi e Verratti, entrambi per tutta la durata dell’incontro.

Protagonista assoluto del match Mauro Icardi, che nella prima frazione ha sbloccato il risultato e dunque creato i presupposti per il raddoppio, procurandosi un rigore nella ripresa. L’ex Inter ha segnato al 18′ spedendo in re dopo l’iniziale parata di Mandanda, dunque ha permesso a Neymar di tirare dagli undici metri per il momentaneo 2-0.

Payet ha accorciato le distante quattro minuti dopo il goal su rigore, ma dopo il minuto 89 il Marsiglia non è riuscito a fare l’impresa, cadendo contro il PSG per il primo trofeo del 2021. Primo in assoluto per Alessandro Florenzi dopo gli anni passati alla Roma (nonchè a Valencia e Crotone).

Per il PSG continuerà ora l’assalto alla Champions League come ogni anno. Nel 2020 la prima finale, a sorpresa, ora con l’arrivo di Pochettino tutti si aspettano grandi conferme in Europa e non solo in Ligue 1, dove la squadra della capitale è favorita per l’ennesima stagione.

Riguardo la Supercoppa Francese, il dominio del PSG è ormai assoluto: sue le ultime otto edizioni del trofeo, alle quali si aggiungono anche quelle del 1995 e del 1998. L’oro del 2021 è dunque il decimo in assoluto per la formazione parigina.

OMNISPORT | 14-01-2021 07:47