Al via il processo a Enrico Varriale: in aula anche Paola Ferrari

Al via in mattinata il processo che vede coinvolto il giornalista Enrico Varriale. L’ex vicedirettore di Rai Sport, volto noto dell’emittenza pubblica ed ex conduttore di Novantesimo minuto, è accusato di stalking e lesioni nei confronti della sua ex compagna. Il processo si svolge con la formula del rito immediato, come richiesto dalla procura, vista l’evidenza delle prove a carico di Varriale.

Varriale, processo aggiornato al 9 maggio

Il processo è stato aggiornato al 9 maggio quando, a porte chiuse, sarà ascoltata la vittima. Fino ad allora rimarrà valido, per Varriale, “il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”, insieme a quello di “non comunicare con lei neppure per interposta persona” disposti dopo l’interrogatorio dello scorso 30 settembre davanti al gip Monica Ciancio. In quell’occasione il giudice ha tratteggiato un quadro molto pesante per il giornalista: “Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”.

Varriale, anche la Ferrari tra i testimoni

All’udienza del 9 maggio sarà ascoltata pure Paola Ferrari, inserita dai legali di Varriale nella lista dei testimoni. La giornalista e conduttrice, che assieme a Varriale ha condotto alcune edizioni di Novantesimo minuto e ha seguito gli ultimi Europei vinti dalla nazionale azzurra, verrà ascoltata in aula sui fatti oggetto del processo. Non ammessa, invece, una consulenza tecnica richiesta dalla difesa per accertare lo stato di ansia e di paura della vittima: gli atti persecutori non possono essere accertati attraverso consulenza.

Varriale, l’ultimo messaggio su Twitter

Sui social l’ultimo messaggio di Enrico Varriale è quello di ieri sera, un’analisi della vittoria del Napoli al Dall’Ara: “Vittoria importante a Bologna del Napoli che recupera tre punti sul Milan e due sull’Inter. Gara convincente della squadra di Spalletti che recuperando giocatori importanti come Zielinski, Fabian e Lozano, autore di una doppietta, si conferma gruppo di grande caratura”. Nessun riferimento al processo in corso, anche se sono tanti i commenti dei follower che lo pungolano sull’argomento. Tutti senza repliche.

